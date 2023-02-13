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1 час назад

В калининградском Роспотребнадзоре рассказали, на что стоит обращать внимание при покупке «ювелирки»

Клопс.Ruиещё 1

Выбирая ювелирное украшение, нужно обращать внимание на цвет, чистоту и огранку драгоценного камня, а также пробу металла, которая является основным показателем ценности сплава. Об этом сообщает калининградский Роспотребнадзор в понедельник, 13 февраля.

На что стоит обращать внимание при покупке «ювелирки»
Фото: Клопс.RuКлопс.Ru

«Обратите внимание на пробу драгоценного металла, уточняя данную информацию у продавца, сравнивая её с информацией на бирке, а также на целостность данного изделия, чтобы не было сколов и дефектов», — отметили в ведомстве.

На каждой бирке ювелирного изделия должен быть указан уникальный идентификационный номер — УИН. По нему можно узнать:

производителя и продавца изделия,состав и страну происхождения драгоценного металла и драгоценных камней.

Проверить изделие по УИН можно на сайте Федеральной пробирной палаты.

«Если вы покупаете онлайн, то имеете право отказаться от товара в любое время до его передачи, а после получения — в течение семи дней. При покупке в ювелирном магазине действует простое правило: такие товары надлежащего качества нельзя сдать в магазин, если они вам разонравились или не подошли по размеру. Внимательно осматривайте и примеряйте изделие до момента приобретения», — добавили в Роспотребнадзоре.

Вещи,Роспотребнадзор,
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