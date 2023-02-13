На что стоит обращать внимание при покупке «ювелирки»

Выбирая ювелирное украшение, нужно обращать внимание на цвет, чистоту и огранку драгоценного камня, а также пробу металла, которая является основным показателем ценности сплава. Об этом сообщает калининградский Роспотребнадзор в понедельник, 13 февраля.

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«Обратите внимание на пробу драгоценного металла, уточняя данную информацию у продавца, сравнивая её с информацией на бирке, а также на целостность данного изделия, чтобы не было сколов и дефектов», — отметили в ведомстве.

На каждой бирке ювелирного изделия должен быть указан уникальный идентификационный номер — УИН. По нему можно узнать:

производителя и продавца изделия,состав и страну происхождения драгоценного металла и драгоценных камней.

Проверить изделие по УИН можно на сайте Федеральной пробирной палаты.