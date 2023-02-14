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1 час назад

На затонувшем корабле XV века нашли 3000 контейнеров со специями

Мир24

Археологи из Лундского университета в Швеции обнаружили на борту затонувшего скандинавского корабля XV века «сокровищницу» растений. Они нашли более 3000 контейнеров с хорошо сохранившимся растительным материалом, сообщает PLOS ONE.

На затонувшем корабле XV века нашли 3000 контейнеров со специями
Фото: Мир24Мир24

Корабль «Грибшунден» принадлежал датскому королю Хансу (Иоганну). В 1495 году монарх прибыл на нем к берегам Швеции, чтобы встретиться с правителем Стеном Стуре Старшим и провести с ним переговоры. Корабль был нагружен ценными дарами. Но по неизвестной причине он загорелся и затонул.

Обломки корабля нашли в 1960-х годах. С тех пор морские археологи несколько раз погружались к нему и поднимали ценные артефакты. Участники нового исследования смогли обнаружить груз, который ранее оставался незамеченным.

Анализ показал, что в контейнерах содержатся специи: мускатный орех, гвоздика, горчица, укроп, шафран, имбирь, перец и миндаль. Также ученые обнаружили сушеную ежевику, малину, виноград, лен и белену. Последнее растение является несъедобным, но в прошлом использовалось как лекарственное средство.

Образцы растений сохранились в отличном состоянии благодаря особым условиям окружающей среды. Судно находилось в части Балтийского моря, которая отличается холодной водой с низкой соленостью.

Ученые отметили, что находка указывает на обширные торговые связи Датского королевства – некоторые специи были доставлены из дальних стран, в частности, из Индонезии.

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