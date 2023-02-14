«Фалькатус»: на что способен «бэтмобиль» ФСБ

«Фалькатус» - название новейшего отечественного бронированного автомобиля, который используется Центром специального назначения (спецназом) ФСБ. Машина обладает не только внушительными техническими характеристиками, но и эффектным внешним видом: кажется, что это «бэтмобиль» из фильма про «Бэтмана».

Фото: Русская семерка Русская семерка

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Говорить о новом бронеавтомобиле активно начали весной 2012 года. Тогда в Сеть утекли несколько снимков машины, сделанных во время испытаний на полигоне в подмосковном Дмитрове. Необычный, футуристический вид автомобиля с граненой формой корпуса сразу привлек к себе внимание экспертов и обывателей.

Несмотря на заинтересованность общественности, прямо связанные с проектом организации - автомобильный завод «ЗИЛ» и компания «Форт Технология» - не спешили раскрывать информацию о нем. Позже журналистам удалось выяснить, что разработка велась для нужд Центра специального назначения ФСБ. Именно поэтому вокруг бронемашины тщательно оберегался ореол таинственности.

Было известно лишь, что в разработке броневик находился с 2008 года. Также удалось выяснить, что автомобиль обладал шасси от «КамАЗа» с формулой 4х4. Поскольку для машин с подобным шасси использовались определенные виды двигателей, то эксперты предположили (абсолютно верно, как оказалось позже), что таинственный автомобиль будет оснащен двигателем мощностью 730 лошадиных сил и будет способен развивать скорость до 200 километров в час.

В СМИ появилось и название бронеавтомобиля – «Каратель». Хотя из-за характерного вида за ним закрепилось название «Клоп». Были и те, кто из-за футуристического вида именовал машину «Бэтмобиль».

Из-за отсутствия новых данных о машине ее обсуждение свелось на нет. На несколько лет броневик пропал из инфополя.

Возвращение

Второе появление машины состоялось спустя три года – в конце весны 2015 года. Сразу несколько «Карателей» заметили на одной из трасс в Татарстане, где они спокойно двигались в общем потоке. Сеть сразу облетели соответствующие фотографии и видеоролики.

Наблюдатели сразу заметили некоторые изменения внешнего вида автомобиля, в том числе его габаритов. Предполагалось также, что были доработаны также ходовая часть и силовая установка.

Тогда же в прессе появилось новое название бронемашины. Вместо «Карателя» автомобиль стал именоваться поэтично – «Фалькатус» (в древние времена так называли кельтский меч в форме серпа).

Впервые в реальных боевых условиях машина была продемонстрирована в апреле 2016 года в ходе контртеррористической операции ФСБ и МВД в Махачкале. Оперативники уничтожили засевшую в одном из домов группу бандитов. На кадрах спецоперации «Фалькатус» стоит с открытыми дверьми у ворот дома, рядом с ним находятся бойцы.

Большой и бронированный

Примерно в то же время появились более точные характеристики машины. Так, «Фалькатус» - автомобиль довольно внушительных размеров. Его длина – 6,5 метра, а высота – 2,5. Корпус машины выкрашен в черный цвет, и только решетка радиатора покрыта яркой красной краской.

Двигатель автомобиля расположен в передней части под капотом, позади него располагаются водитель и командир. За ними идет десантное отделение, под которое отдан основной внутренний объем «Фалькатуса». По некоторым данным, машина может вместить около 10 человек.

Наблюдать за дорогой можно через три больших лобовых бронированных стекла. Окна, но меньшего размера, предусмотрены и в боковых частях. Под ними имеются пять бойниц для стрелкового оружия.

Защищен «Фалькатус» по высшему разряду. Предполагается, что его броня выдержит даже выпущенную с близкого расстояния пулю снайперской винтовки СВД.

Автомобиль предназначен для поддержки штурмовых групп в точечных спецоперациях. «Фалькатус» отлично приспособлен, к примеру, для условий Северного Кавказа. Находящиеся в машине бойцы защищены в условиях маневрирования на тесных улочках тамошних населенных пунктов, что и продемонстрировала операция в Дагестане.

Что дальше?

Последний раз «Фалькатус» засветился в Крыму в мае 2017 года в ходе учений спецназа ФСБ. По легенде бойцы при поддержке бронемашин освобождали удерживаемые террористами объекты нефтедобычи.