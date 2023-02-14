Чью корону наденут на жену Карла III на коронации

Во время коронации королевы-консорта Великобритании Камиллы будет использована корона прабабушки Карла III Марии Текской. Об этом сообщает The Sun.

Фото: Газета.Ru Газета.Ru

Корону королевы Марии, изготовленную в 1911 году, уже сняли с выставки в лондонском Тауэре для подготовки к коронации, которая состоится 6 мая 2023 года.

В корону собираются добавить три редких алмаза из коллекции ювелирных украшений покойной Елизаветы II ("Куллинан III", "Куллинан IV" и "Куллинан V"), дабы отдать ей дань памяти.