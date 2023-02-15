Расшифрована первая в мире алфавитная надпись

«Любопытно, что этот артефакт был обнаружен насколько лет назад, и лишь сейчас удалось доказать, что черты на этом гребне — это осмысленный текст, которому более трех с половиной тысяч лет! Буквы относятся к семейству древних семитских алфавитов, который, скорее всего, возник под влиянием египетского иероглифического письма. Язык жителей тех мест принято называть хананейским или протохананейским, и этот язык — предок финикийского, древнееврейского. Ученые еще не проводили радиоуглеродный анализ для уточнения возраста гребня, но сомнений в его древности практически нет. Сама форма этих древнесемитских букв имеет чрезвычайно архаичные черты, вырезались буквы на слоновой кости то справа налево, то слева направо. Это также свидетельствует о том, что алфавитная запись слов тогда только создавалась».