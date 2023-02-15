Старый самолет Пресли продали на аукционе за $260 тыс.

Старый самолет Элвиса Пресли продали на аукционе после того, как он был прикован к земле почти 40 лет. Об этом сообщает Daily Mail.

Частный самолет короля рок-н-ролла, который 40 лет простоял в пустыне Нью-Мексико, продан на аукционе в 88-ю годовщину дня рождения музыканта. Начальная ставка за Lockheed 1329 Jetstar 1962 года была $100 тыс., но предложения росли, и в итоге самолет был продан новому владельцу за $260 тыс. Известно, что Элвис Пресли купил самолет 22 декабря 1976 года за $840 тыс., и использовал его во время турне вместе с еще двумя своими частными самолетами.