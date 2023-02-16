Монету с изображением Альбуса Дамблдора выпустили в Британии

Королевский монетный двор Великобритании запустил в продажу третью монету из коллекции, посвященной фильмам о Гарри Поттере, с изображением директора школы чародейства и волшебства Хогвартс Альбуса Дамблдора. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на монетный двор.
"Следующая монета в нашей коллекции Гарри Поттера была запущена с изображением директора Хогвартса профессора Альбуса Дамблдора!" – говорится в сообщении двора.
Монета стала первой, на обратной стороне которой изображен портрет короля Карла III.
Стоимость монеты, которая определяется техникой исполнения и номиналом, варьируется от 11 фунтов стерлингов более чем до 5 тысяч фунтов стерлингов. Изображение Дамблдора доступно в стандартном и цветном вариантах.
Тематическую коллекцию из четырех монет запустили по случаю 25-летия со дня выхода первой книги о Гарри Поттере.
До этого в продажу были запущены монеты с изображением самого Гарри и поезда Хогвартс-экспресс. Последней станет монета с изображением Хогвартса.