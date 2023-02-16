Истории
Люди
Вещи
Безумный мир
Места
Тесты
Фото
+14° в 
USD 74.76EUR 79.98
Войти в почту
1 час назад

Монету с изображением Альбуса Дамблдора выпустили в Британии

Москва24иещё 1

Королевский монетный двор Великобритании запустил в продажу третью монету из коллекции, посвященной фильмам о Гарри Поттере, с изображением директора школы чародейства и волшебства Хогвартс Альбуса Дамблдора. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на монетный двор.

Монету с изображением Альбуса Дамблдора выпустили в Британии
Фото: M24.ruM24.ru

"Следующая монета в нашей коллекции Гарри Поттера была запущена с изображением директора Хогвартса профессора Альбуса Дамблдора!" – говорится в сообщении двора.

Монета стала первой, на обратной стороне которой изображен портрет короля Карла III.

Стоимость монеты, которая определяется техникой исполнения и номиналом, варьируется от 11 фунтов стерлингов более чем до 5 тысяч фунтов стерлингов. Изображение Дамблдора доступно в стандартном и цветном вариантах.

Тематическую коллекцию из четырех монет запустили по случаю 25-летия со дня выхода первой книги о Гарри Поттере.

До этого в продажу были запущены монеты с изображением самого Гарри и поезда Хогвартс-экспресс. Последней станет монета с изображением Хогвартса.

Вещи,Гарри Поттер,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий