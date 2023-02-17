Динозавров в корсетах обнаружили среди артефактов экспедиции ХХ века

Между 1909 и 1913 годами Музеем природы в Берлине была организована экспедиция в Тендагуру, Южная Танзания, которая тогда была немецкой колонией Дойч-Остафрика. Эксперты доставили около 230 тонн ископаемого материала динозавров.

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В их число попали 40 оригинальных упакованных и неоткрытых бамбуковых корсетов, а также шесть деревянных ящиков с неподготовленными костями, которые по-прежнему находятся в музейной коллекции позвоночных. Их содержимое всё ещё неизвестно.

Эксперты использовали высококачественные медицинские компьютерные томографы, чтобы неразрушающим образом проанализировать содержимое транспортных контейнеров. Об этом информирует журнал Palaeontologia Electronica.

Было обнаружено много отдельных костей маленького динозавра-газели Dysalotosaurus lettowvorbecki, некоторые фрагменты шипастого динозавра Kentrosaurus, а также зауроподов. Ещё этот способ предоставил возможность задокументировать знакомые приёмы раскопок: заделывать кости в глину, собирать мелкие кости в жестяные банки в полевых условиях и носить целые куски породы в специально изготовленных бамбуковых корсетах, набитых травой.