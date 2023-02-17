Еврейская Библия Кодекс Сассуна выставлена на аукцион

Американский аукционный дом Sotheby's планирует выставить на торги самую древнюю рукопись еврейской Библии – Кодекс Сассуна. Ожидается, что за нее будет выручено от 30 до 50 миллионов долларов

Фото: express-novosti.ru express-novosti.ru

Считается, что книга датируется концом 9-го или началом 10-го века. Она была написана неизвестным писцом, который начал работу над ней 1 100 лет назад на территории современного Израиля или Сирии. Кодекс Сассуна был скопирован примерно на 400 больших пергаментных листах и содержит полный текст еврейской Библии. Он написан буквами, похожими на те, что находятся на свитках Торы в современных синагогах.

Затем книга несколько раз переходила из рук в руки, пока наконец не оказалась в синагоге на северо-востоке Сирии, которая была разрушена примерно в 13-м или 14-м веке. Более 600 лет книга считалась утраченной, пока не была вновь обнаружена в 1929 году. С тех пор она находилась в частных руках, а в мае этого года Sotheby's планирует выставить ее на аукцион.