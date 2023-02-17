Еврейская Библия Кодекс Сассуна выставлена на аукцион

Американский аукционный дом Sotheby's планирует выставить на торги самую древнюю рукопись еврейской Библии – Кодекс Сассуна. Ожидается, что за нее будет выручено от 30 до 50 миллионов долларов
Считается, что книга датируется концом 9-го или началом 10-го века. Она была написана неизвестным писцом, который начал работу над ней 1 100 лет назад на территории современного Израиля или Сирии. Кодекс Сассуна был скопирован примерно на 400 больших пергаментных листах и содержит полный текст еврейской Библии. Он написан буквами, похожими на те, что находятся на свитках Торы в современных синагогах.
Затем книга несколько раз переходила из рук в руки, пока наконец не оказалась в синагоге на северо-востоке Сирии, которая была разрушена примерно в 13-м или 14-м веке. Более 600 лет книга считалась утраченной, пока не была вновь обнаружена в 1929 году. С тех пор она находилась в частных руках, а в мае этого года Sotheby's планирует выставить ее на аукцион.
Кодекс Сассуна считается самым ранним примером почти полного кодекса, содержащего все 24 книги еврейской Библии. В нем не хватает около пяти листов, включая первые десять глав первой книги еврейской Библии, Бытие. Книга завернута в коричневый кожаный переплет начала XX века. На корешке выбит номер 1053, который был каталожным номером в коллекции Дэвида Соломона Сассуна, британского коллекционера и ученого, купившего книгу в 1929 году после того, как она снова была обнаружена. В настоящее время книга принадлежит швейцарскому финансисту и коллекционеру Жаки Сафра. Если ожидания аукционного дома оправдаются, то это будет самая дорогая книга или исторический документ, когда-либо выставленный на аукцион.