Шпаро рассказал о своей новой книге «Неизвестный Пири»

Открытие Северного полюса оказалось историей грандиозного обмана, когда одного из участников этой эпопеи записали в герои, а другого оболгали.

Фото: Вечерняя Москва Вечерняя Москва

Сенсации в мире книг не так часты, но все же случаются. Одной из них можно назвать книгу «Неизвестный Пири» знаменитого путешественника Дмитрия Шпаро.

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Любой, кто помнит курс географии, в ответ на вопрос, кто открыл Северный полюс, без труда назовет имя американца Роберта Пири, а может быть, и дату его открытия — 6 апреля 1909 года. Отличник же вспомнит, что это достижение ставилось под сомнение другим путешественником — Фредериком Куком: он утверждал, что побывал на полюсе на год раньше Пири, а именно 21 апреля 1908 года. Но судьба была благосклонна к Пири: после многочисленных склок и споров именно его имя оказалось в итоге записано «на скрижалях истории», а имя Кука — попрано и в общем забыто.

Об этом мы и поговорили с автором книги Дмитрием Шпаро, путешественником, журналистом и писателем, руководителем экспедиции, которая в 1979 году первой в мире достигла Северного полюса на лыжах.

— Дмитрий Игоревич, с момента открытия полюса прошло более века. Почему вы решили этой историей заняться?

— Ну как же! Имя Роберта Пири известно всему миру. По крайней мере, большая часть тех людей, которая знает, что у земли есть Северный полюс, точно считает Пири его первооткрывателем. А я прошел до Северного полюса пешком, на лыжах, готовился к этому походу долгих десять лет и поэтому историю открытия Северного полюса должен был знать, да и знаю, неплохо, и все, что с этим связано, могу назвать для себя «моей историей».

А другой «моей историей», казалось бы, к полюсу отношения не имеющей, стал подъем на гору Мак-Кинли. В 2002 году мой сын Матвей совершил беспрецедентное восхождение на вершину этой самой высокой горы в Северной Америке, включив в команду двух инвалидов-спинальников, колясочников, штурмовавших гору, рассчитывая лишь на силу своих рук, и покорившим таки высоту в 6194 метра. Пока мы вместе готовили маршрут, я уяснил для себя, что первым на вершину Мак-Кинли поднялся Кук. Это произошло 16 сентября 1906 года.

— Тот самый Кук?

— Совершенно верно. Тот, с которым Роберт Пири вел свой долгий и жесткий спор.

— Как же хотелось славы… Впрочем, это, наверное, можно понять.

— Но не в ней одной дело, поверьте. Ведь первооткрыватель получал не только славу, но и доступ к деньгам. Так устроена Америка! Кто первый, тот купается и в славе, и в деньгах. Деньги были важны для обоих — и для провинциального доктора медицины Фредерика Кука, и для Роберта Пири, и без того занимавшего значимую позицию в американской иерархии. Когда началась «битва за полюс», Пири, а точнее его адвокаты, нашли удачное место для атаки: они поняли, что факт присутствия Кука на Мак-Кинли довольно трудно доказывается. А раз так, как бы само собой напрашивается обвинение и в том, что он не был ни на той вершине, ни на полюсе.

На Мак-Кинли Фредерик Кук поднялся вместе со своим напарником — хорошим альпинистом, но простым и не слишком грамотным человеком по имени Эдвард Баррилл. Подкупив Баррилла, окружение Пири добилось своего: Баррилл поклялся на Евангелии, что они с Куком на Мак-Кинли не были. И все! Так у Пири появился колоссальный козырь в споре.

— Логично. Ну а при наличии таких репутационных издержек спорить и доказывать свою правоту обычно бесполезно.

— Конечно. К тому же Пири очень активно всех убеждал в том, что на Северный полюс попасть крайне трудно. Он создал этот миф. Ну сами подумайте: он, Пири, ходил на полюс пять раз, готовился к последнему походу в общей сложности 23 года, а Кук как-то легко, не тратя годы, без всяких там первых и вторых неудачных попыток взял и дошел туда? Пусть докажет! А как доказать? Это трудно. Оба ходили с неграмотными эскимосами, какие из них свидетели? Но знаете, что я скажу… Когда мы начали разбирать это дело, с нами рядом будто незримо присутствовала гора МакКинли. В 2005–2006 годах мы провели две экспедиции на эту вершину, и два парня из нашего клуба, отличные альпинисты Олег Банарь и Виктор Афанасьев, вдвоем поднялись по пути Кука, следуя тому маршруту, который был обозначен в его опубликованных дневниках «К вершине континента». И нам стало понятно, что Кук там действительно прошел, но был оболган. Но когда я весь собранный материал проанализировал, то понял, что его вполне достаточно для другой задачи — показать, каким негодяем был Пири. Тем самым эта история обретала иной вес.

Появилась идея написать о подлинном Пири. Правда, желание написать о жизни и судьбе и Фредерика Кука я пока не оставляю. Вы представляете — он ведь был героем всего пять дней. Они с Пири вернулись из экспедиций почти одновременно, хотя и отправились с разницей в год — в пользу Кука. Но в то время люди крайне мало что знали о льдах. Когда Кук возвращался с полюса, льды далеко унесли его со спутниками от того места, где они стартовали и где остался склад с провизией, что, кстати, на самом деле убедительно доказывает, что он ничего не выдумывал. Но в итоге они попали в безнадежную ситуацию, оставшись без продуктов, в абсолютном безлюдье, и эта их зимовка и возвращение в Гренландию — одно из самых героических путешествий, когда-либо совершенных на земле. Они выживали, как герои. Есть фотографии — например, как они сражались с 300-килограммовым моржом. Настоящие! А не фото Пири с фигурами зверей, сотворенными таксидермистами… В итоге Кук достиг Европы всего за пять дней до победной вести Пири. Он дошел на пароходе из Гренландии в Данию и пять дней наслаждался заслуженной славой. А потом пришла телеграмма о том, что Пири достиг полюса, а вслед прилетела вторая депеша: «Не верьте Куку, он врет!»

— Почему американцы сразу поверили Пири? Он был так убедителен?

— Существуют опросы той поры, по которым видно, что в целом американцы как раз больше верили Куку: он был проще, доступнее, понятнее для них. Но Пири не промах. Свою «правду» он отстаивал любыми способами: в ход шли и подкупы, и сыщики, которые следили за каждым шагом его оппонента. В итоге вокруг Кука была создана такая обстановка, что он начал опасаться за свою жизнь. Настолько, что в конце 1909 года вынужден был инкогнито уехать вместе с женой в Южную Америку. Год он просто приходил в себя, но затем вернулся в Штаты и вступил с Пири в борьбу, продлившуюся несколько лет. В это время Америка разделилась более-менее поровну, вопрос об этом противостоянии даже рассматривался в конгрессе, но с началом Первой мировой войны интерес к теме по понятным причинам ослабел.

— А у Кука была семья? Как они это переносили?

— Эта травля была чудовищной травмой для всех близких Кука и его потомков. Знаю, что неизменно свято верила Куку его дочь Хелен. Она очень много сделала для того, чтобы вернуть отцу честное имя — даже сама занималась расследованием всей этой ситуации. Умер Кук в 1940 году, в возрасте 75 лет, в бедности.

— Кук и Пири были знакомы до всей этой истории?

— Не то слово как знакомы. Кук во время первой экспедиции Пири в Гренландию был у него врачом. И когда на палубе корабля, идущего в Гренландию, Пири сломал ногу, Кук лечил его. Прибывшего в Гренландию Пири выносили с борта на носилках. Кук выхаживал его в общей сложности несколько месяцев, в прямом смысле слова поставил на ноги, после чего Пири отправился в выдающееся путешествие через Гренландию, которое закончилось успешно. То есть на деле он своими успехами должен быть обязан именно Куку.

— Вспоминается фраза про «гения и злодейство»...

— Отчасти так, да. Вообще эти две личности очень интересно сопоставлять. Например, Фредерик Кук за время своего пребывания на севере успел отлично изучить эскимосский язык. Пири пробыл среди эскимосов долго, завел нескольких любовниц, у него даже родились двое сыновей, но языка так и не выучил.

Или вот леденящая душу история. Американские ученые попросили Пири привезти из Гренландии в Нью-Йорк эскимосов, чтобы провести антропологические и всякие другие исследования. Он привез шестерых в Музей естественной истории в Нью-Йорке, и четверо из них в течение двух месяцев умерли, оказавшись вне привычной природной среды.

Одного молодого эскимоса спешно вернули домой, а мальчика-эскимоса, отец которого был как раз одним из скоротечно умерших, назвали Миником Пири и пытались воспитать как американца. Для Миника было имитировано захоронение его отца, и он поверил в него, но, когда подрос, понял, что на самом деле его обманули, это была постановка, а кости его отца выставлены в Музее естественной истории как экспонат.

Ну, как вы думаете, каково это было для психики мальчика, особенно с учетом того, что у эскимосов существует культ почитания родителей? Миник потом люто ненавидел Пири, который предпочел напрочь забыть о мальчике, носившем его фамилию. Кости отца Миника перестали быть экспонатом музея только в 1980-х годах…

— Ослепительно ярким выходит портрет национального героя…

— Американцы на самом деле понимали, что Пири бесконечно тщеславен, что ради славы он пойдет на любую подлость. Но, видимо, они допускали, что великому полярному исследователю это позволено.

— И все же истина вскрывается?

— В общем, да. А представляете, какая любопытная деталь? К семейному архиву Пири допускаются только его почитатели. Получить бы доступ к нему! Абсолютно точно, там есть доказательства того, что спутник Кука Баррилл был подкуплен. В современной американской книге я читаю об этом, но «разрешений на публикацию не дано.

ПОРТРЕТЫ ПОЛЯРНИКОВ

Фредерик Альберт Кук (1865–1940) — американский врач, полярный путешественник и предприниматель, предположительно, первый человек в истории, достигший Северного полюса, что подвергалось сомнению приверженцами путешественника Роберта Пири. После смерти Кука была основана организация Cook Arctic Club, призванная восстановить доброе имя Кука и подтвердить его приоритет в достижении Северного полюса. В 1956 году при деятельном участии Хелен Кук (скончалась в 1977 году) было создано «Общество Фредерика Кука».Роберт Эдвин Пири (1856–1920) — американский исследователь Арктики, путешественник. Официально считается первым человеком, достигшим Северного полюса. Во время похорон, 23 февраля, был приспущен государственный флаг, а над Арлингтонским кладбищем пролетели гидросамолеты ВМС США. В 1922 году на могиле Пири был установлен памятник. Это модель земного шара из белого гранита, полюс отмечен бронзовой звездой. В речах на открытии монумента заявлялось, что американец встал в один ряд с Колумбом, Магелланом и Гудзоном.

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