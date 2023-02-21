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45 минут назад

В Камбоджу вернулись похищенные драгоценности Кхмерской империи

Газета.Ru

В Камбоджу возвращены драгоценности периода Кхмерской империи, оказавшиеся в Лондоне. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на Министерство культуры Камбоджи.

В Камбоджу вернулись похищенные драгоценности Кхмерской империи
Фото: Газета.руГазета.ру

Среди сокровищ, прежде не выставлявшихся на публику, — драгоценности ангкорского периода, длившегося с IX по XIV век во время расцвета Кхмерской империи. Всего в коллекцию входит 77 предметов, находившихся в распоряжении семьи британского торговца антиквариатом Дугласа Лэтчфорда. Он скончался в 2020 году.

Когда Лэтчфорд ушел из жизни, в США шла подготовка к слушаниям по заведенному на него делу о контрабанде предметов искусства. После этого его наследники достигли соглашения с правительством Камбоджи о возвращении ценностей в страну.

Согласно заявлению министерства, в коллекцию, тайно привезенную в Камбоджу в пятницу, 17 февраля, входят украшения «из золота и других ценных металлов преангкорского и ангкорского периодов, включая короны, ожерелья, браслеты, пояса, серьги и амулеты».

Сокровища Кхмерской империи были расхищены и вывезены из страны во время гражданской войны 70-х годов — они были распроданы при помощи торговцев из Таиланда и Гонконга. Сейчас правительство Камбоджи ведет работу по возвращению их в страну.

В 2021 году семья Дугласа Лэтчфорда уже передала Камбодже пять утерянных артефактов из камня и бронзы. В 2022 году из США в страну вернулись 30 предметов, в том числе каменные и бронзовые статуэтки буддистских и индуистских божеств, созданные более 1000 лет назад.

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