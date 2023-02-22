Как изменился топ-10 самых читаемых писателей

Катастрофы на книжном рынке, которой нас пугали и издатели, и книготорговля, не произошло. Недавно подвели итоги 2022 года, и оказалось, все не так плохо. Российская книжная палата опубликовала данные по прошлогодним тиражам. Выяснилось, что общий тираж книг в России по сравнению с 2021 годом не упал, а вырос: было - 389 463, 11 тыс. экз., стало - 392 466, 52 тыс.

Фото: Российская Газета Российская Газета

Никуда не делся с первого места в списке самых издаваемых писателей и Стивен Кинг. Более того, его заявление об отказе заключать новые контракты так раззадорило издателей, что они за год выпустили 204 книги Кинга общим тиражом в 1369, 5 тыс. экз. Это на 50 книг и на 400 тыс. экз. больше, чем в 2021-м.

Далее в первой пятерке следуют преимущественно авторы покойные. Но если в 2021 году Оруэллу хватило 62 книг и 613 тыс. экземпляров, чтобы занять второе место, то теперь он с возросшими показателями (81 книга и 693, 5 тыс.) лишь пятый. Обогнали его Достоевский, Агата Кристи и Ремарк, так что в пятерке изменение лишь одно: Кристи вытеснила Булгакова.

Акунина и Бардуго заменили Пушкин и Гоголь

Что касается топ-20 в целом, то из него выпали Ли Бардуго, Борис Акунин, Ю Несбё, Татьяна Полякова, Александра Маринина, Майк Омер и Аркадий Стругацкий. Их заменили Нора Сакавич, Луиза Мэй Олкотт, Рэй Брэдбери, Катерина Сильванова, Пушкин, Гоголь и Лия Арден. Так что соотношение отечественных и зарубежных авторов не изменилось.

Итоги года подвела и издательская группа "ЭКСМО - АСТ". Ее президент Олег Новиков отметил рост интереса к бумажной книге. В основном - из-за продаж на маркетплейсах. Наибольший спрос - на художественную литературу, особенно фантастику. Цифры роста выглядят так: продажи художественной литературы - 49%, научно-популярной - 30%, детской - 21%. Значительный вклад в этот рост внесли комиксы. И они же повлияли на аудиторию: больше всего сегодня читает молодежь 20-24 лет.