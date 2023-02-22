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2 часа назад

Названа родина русской матрешки

Мослента

Родину русской матрешки назвал один из авторов сообщества «Москва: История Москвы» в социальной сети «ВКонтакте». История игрушки началась в Подмосковье.

Названа родина русской матрешки
Фото: МослентаМослента

«Мало кто знает, что русская матрешка появилась благодаря Елизавете Мамонтовой, супруге известного мецената и промышленника Саввы Мамонтова», — заявил рассказчик.

Мамонтова была владелицей магазина игрушек в Москве и однажды решила заказать мастерам абрамцевской мастерской столяров и резчиков серию деревянных кукол, вкладывающихся одна в другую, объяснил он. Массовой производство игрушек, получивших название «русская матрешка», было запущено в 1890 году.

С тех пор родиной русской матрешки считается Подмосковье, а именно село Абрамцево в Сергиево-Посадском районе.

Вещи,Савва Мамонтов,
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