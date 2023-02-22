В Русском музее после реставрации представили картину Маковского

"Наш музей как институт - мы имеем все необходимые лаборатории, позволяющие нам еще до того, как картина была передана на реставрацию, знать о ней все. Это залог успешной реставрации. Картина очень благодарно отзывалась на наши действия. Когда мы получаем знание и понимание того, из чего картина состоит, как она сделана, что художник использовал, и что использовали другие реставрации до нас - это позволяет сразу найти оптимальный подход", - отметила Кленова.