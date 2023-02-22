В Русском музее после реставрации представили картину Маковского

Русский музей представил в среду отреставрированную картину Константина Маковского "Народное гулянье во время масленицы на Адмиралтейской площади в Петербурге". Как подчеркнула в беседе с корреспондентом ТАСС ведущий художник-реставратор высшей категории отдела реставрации станковой масляной живописи Ольга Кленова, работу удалось закончить в очень короткие сроки и успеть к Масленице во многом благодаря современному оснащению музея.
"Наш музей как институт - мы имеем все необходимые лаборатории, позволяющие нам еще до того, как картина была передана на реставрацию, знать о ней все. Это залог успешной реставрации. Картина очень благодарно отзывалась на наши действия. Когда мы получаем знание и понимание того, из чего картина состоит, как она сделана, что художник использовал, и что использовали другие реставрации до нас - это позволяет сразу найти оптимальный подход", - отметила Кленова.
Главный хранитель также посчитала нужным упомянуть о еще одном отреставрированном к этому показу предмете - картинной раме, которая, по ее словам, одного времени с картиной и, вероятнее всего, была одобрена самим Маковским. Ее реставрацией в свою очередь занимались сразу четыре мастерских.
"Многие художники уделяли рамам очень большое внимание. Например, Карл Брюллов проектировал их сам. Представьте скрипку - ведь это важно, какой она формы, как она блестит, приятно ли ее брать в руки. Музыку извлекает, конечно, мастер, и музыка - это сама картина, но ее обрамление не менее важно", - подытожила Бабина.
Картина, написанная одним из самых популярных российских художников конца XIX века Маковским в 1869 году, изображает народное гулянье на площади перед Зимним дворцом во время Масленицы. На ней многочисленные персонажи разных сословий смотрят представления на уличной сцене, угощаются чаем, покупают товары на ярмарке и участвуют в праздничных забавах. За эту масштабную картину художник получил звание профессора живописи.