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1 час назад

В Китае в гробнице нашли более 50 изделий из трехцветной керамики возрастом 1,3 тыс. лет

ТАССиещё 1

ШАНХАЙ, 24 февраля. /ТАСС/. Археологи обнаружили на востоке Китая более 50 предметов из трехцветной керамики в гробнице, возраст которой оценивается примерно в 1,3 тыс. лет. Об этом сообщает в пятницу агентство Xinhua.

В Китае нашли изделия из трехцветной керамики возрастом 1,3 тыс. лет
Фото: 0ТАСС0ТАСС

Находка была сделана во время раскопок в одном из районов города Цзинань, расположенного в восточной провинции Шаньдун. С 2021 года на этом месте было обнаружено свыше 240 гробниц, которые относятся к периоду от позднего неолита до династии Цин (1644-1911 годы).

Согласно надписи на гробнице, в которой был обнаружен фарфор, захоронение было проведено на третьем году эры Кайюань (713-741 годы) династии Тан (618-907 года), которая считается золотым веком в китайской истории. Раскопанные гончарные изделия имеют разную форму. Среди них есть фигурки всадников на лошадях, верблюдов и повозок.

Как пояснил руководивший раскопками Хэ Ли из Института археологии города Цзинань, трехцветный фарфор эпохи династии Тан еще никогда не находили в провинции Шаньдун в таком количестве. В гробнице также обнаружили и 20 изделий из белового фарфора, что дает специалистам новый материал для изучения эволюции гончарного дела времен династии Тан.

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