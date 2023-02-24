Кашпо XIX века выставили на продажу за 1,2 миллиона рублей в Москве

«Кашпо с головами грифонов» в форме богатырского шлема выставили на продажу в Москве, сообщили «Мосленте» в аукционном доме «Русская эмаль». Декоративный сосуд в неорусском стиле был выпущен под заказ в XIX веке на фарфоровом заводе Матвея Кузнецова. По словам организатора торгов «Русской эмали», тираж кашпо составляет не более 40 штук.