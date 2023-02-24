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3 часа назад

Кашпо XIX века выставили на продажу за 1,2 миллиона рублей в Москве

Мослента

«Кашпо с головами грифонов» в форме богатырского шлема выставили на продажу в Москве, сообщили «Мосленте» в аукционном доме «Русская эмаль». Декоративный сосуд в неорусском стиле был выпущен под заказ в XIX веке на фарфоровом заводе Матвея Кузнецова. По словам организатора торгов «Русской эмали», тираж кашпо составляет не более 40 штук.

Кашпо XIX века выставили на продажу за 1,2 миллиона рублей в Москве
Фото: МослентаМослента

«Судя по историческим источникам, сам Матвей Кузнецов очень любил именно эту модель — такое же кашпо украсило камин знаменитой столовой в русском стиле в его усадьбе в Москве на 1-й Мещанской улице», — сообщила ведущий эксперт отдела декоративно-прикладного искусства аукционного дома Мария Румянцева.

Предмет выставят на торги в Москве в субботу, 25 февраля. Стартовая стоимость лота составляет 1,2 миллиона рублей.

Ранее в Москве продали три фарфоровые чашки XIX века с изображением богатырей и редкой золотой печатной маркой завода Кузнецова. Стоимость предметов составила 1,2 миллиона рублей.

Вещи,Мария Румянцева,
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