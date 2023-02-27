«Криптовалюта» в СССР: какие вещи советским людям заменяли деньги

С тех пор, как люди отказались от натурального обмена, в пользу денег, они стали вечными спутниками человеческой цивилизации. При этом во всех без исключения странах мира, что эмиссия денежных средств регулируется государством. Любые попытки выпуска собственных денег преследуются по закону. Так было до появления блокчейнов – электронных денег с неконтролируемой ни одним государством планеты эмиссией. В то же время самое интересное состоит в том, что в СССР также существовало несколько видов криптовалюты. Эти эрзац-деньги также не контролировались государством, но имели свободное хождение по территории всей страны.

Фото: Русская семерка Русская семерка

Жидкие деньги

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Официально понятие криптовалюты – обозначает вид платежного средства, эмиссия которого не подчиняется государству, но которое при этом принимается в качестве оплаты на всей территории страны. Большинство читателей, кто застал Советское время, отлично помнят такие непереводимые на другие языки мира понятия как пол литра или «банка», обозначающие пятьсот грамм водки, коньяка или спирта. На территории СССР за подобную «жидкую валюту» можно было получить все что угодно: услуги бытового характера, товары народного потребления, право на место в очереди на получение тех или иных социальных благ. Правда, четких расценок, сколько бутылок водки стоит та или иная услуга, конечно, не существовало. Цена, как бы сказали сегодня, была договорной. Тем не менее, алкоголем всегда можно было рассчитаться с сантехниками, грузчиками, строителями или водителями. Водкой давали взятки за бытовые услуги. Причем если в наши дни любой человек, имеющий мощный компьютер может самостоятельно производить современную криптовалюту – блокчейны, то при Советской власти точно также любой гражданин мог дома гнать самогон, меняя его на необходимые ему услуги. Самогонщиков, конечно, ловили, но это не останавливало ни потребителей ни производителей «жидкой валюты».

Талоны – криптовалюта по-советски

В то же время стоит отметить, что не только алкоголь использовался в СССР в качестве аналога денег. Одновременно с банкнотами в стране со времен Гражданской войны существовали талоны на продуктовые и хозяйственные товары. Когда в Советском Союзе наступали тяжелые времена во время Великой Отечественной войны или перестройки, наиболее востребованные населением товары, начинали выдавать по талонам. В качестве примера можно вспомнить знаменитые продуктовые карточки блокадного Ленинграда. В конце восьмидесятых годов доходило до того, что не только водку, сахар, крупы и консервы начали выдавать по талонам, среди населения крупных городов распределялись талоны на приобретение промышленных товаров и одежды в магазинах. В Москве это были ГУМ, ЦУМ и Детский Мир. Доходило до того, что зарплату на ряде предприятий выдавали талонами, которые самостоятельно печатало их руководство, чтобы рассчитаться со своими работниками. На такие талоны можно было приобрести продукцию предприятия, чтобы затем продать. Именно в те годы на обочинах шоссе близ небольших городов появились люди торгующие люстрами, электроинструментами, трикотажем, тем, что производили предприятия города.

Детская криптовалюта