В Удмуртии издали новый орфографический словарь

В Удмуртии вышел в свет новый орфографический словарь удмуртского языка (с правилами орфографии) — «Удмурт кылын шонер гожъяськонъя кыллюкам (Шонер гожъяськонъя правилоосын)». Об этом сообщила пресс-службы Удмуртского федерального исследовательского центра УрО РАН.

Фото: ИА «Сусанин» ИА «Сусанин»

Составлен словарь лингвистами отдела филологических исследований УИИЯЛ УдмФИЦ УрО РАН и заведующей кафедрой общего и финно-угорского языкознания УдГУ Мирой Самаровой. Словарь подготовлен с учётом опыта предшествующих четырёх изданий. До сего последний орфографический словарь удмуртского языка, насчитывающий около 30 000 слов (415 страниц), увидел свет в 2002 году. Во вновь изданном словаре содержится около 55 000 слов и словосочетаний (764 страниц).

Издатели отмечают, что радикальные преобразования в социально-экономической и культурной жизни страны, начавшиеся в конце 1980-х годов, способствовали динамичному развитию языков, включая удмуртский. Словарный состав пополнился неологизмами, заимствованиями и другого рода словами. Названные изменения также дали новый толчок для творческого мышления.

Многие писатели и поэты при создании произведений стали использовать лексические единицы своих родных говоров, заимствовать слова из западноевропейских языков, привлекать архаизмы из письменных источников, а также создавать новые слова; появились удмуртско-английские гибридные лексемы.

При разработке новых орфографических правил и обработке реестра слов орфографического словаря максимально учитывались произошедшие изменения и тенденции развития в современном удмуртском языке.