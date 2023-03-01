Истории
Люди
Вещи
Безумный мир
Места
Тесты
Фото
+3° в 
USD 74.89EUR 79.51
Войти в почту
2 часа назад

Создана первая в мире марка из моржового клыка

Российская Газета

Мастера Уэленской косторезной мастерской на Чукотке создали первую в мире марку из клыка моржа. Ее презентуют в Москве, на выставке-ярмарке народных художественных промыслов "Ладья. Весенняя фантазия-2023" 2 марта. Об этом сообщил глава округа Роман Копин.

Создана первая в мире марка из моржового клыка
Фото: Российская ГазетаРоссийская Газета

Толщина марки - два миллиметра, размер - четыре на пять сантиметров. На ней изображен ворон Кутх - герой преданий коренных народов Чукотки, которого они считают прародителем человечества. На изделие также нанесена надпись на английском языке "walrus tusk stamp" ("марка из бивня моржа").

Автором идеи стал исследователь-путешественник, руководитель проекта "Postventure & Почтовое приключение" Валерий Сушков. За работу взялись директор Уэленской косторезной мастерской Александра Ныпевги и мастер-гравер 6 разряда - Степан Иргутегин из села Уэлен.

Российская Газета

"В дальнейших планах - создание линейки марок-виньеток из бивня моржа с художественными иллюстрациями чукотских былин и сказаний", - говорится на сайте "Postventure & Почтовое приключение".

Вещи,Роман Копин,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий