Создана первая в мире марка из моржового клыка

Мастера Уэленской косторезной мастерской на Чукотке создали первую в мире марку из клыка моржа. Ее презентуют в Москве, на выставке-ярмарке народных художественных промыслов "Ладья. Весенняя фантазия-2023" 2 марта. Об этом сообщил глава округа Роман Копин.

Фото: Российская Газета Российская Газета

Толщина марки - два миллиметра, размер - четыре на пять сантиметров. На ней изображен ворон Кутх - герой преданий коренных народов Чукотки, которого они считают прародителем человечества. На изделие также нанесена надпись на английском языке "walrus tusk stamp" ("марка из бивня моржа").

Автором идеи стал исследователь-путешественник, руководитель проекта "Postventure & Почтовое приключение" Валерий Сушков. За работу взялись директор Уэленской косторезной мастерской Александра Ныпевги и мастер-гравер 6 разряда - Степан Иргутегин из села Уэлен.

Российская Газета