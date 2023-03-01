Что ждет трон Карла III перед коронацией

Коронационное кресло британских монархов, сделанное в конце XIII века, было отправлено на реставрацию перед коронацией Карла III, которая состоится 6 мая. Об этом пишет «Би-би-си».

Фото: Газета.Ru Газета.Ru

Эксперты Вестминстерского аббатства назвали 700-летний дубовый трон «чрезвычайно хрупким». Реставраторы занимаются чисткой стула и стабилизацией слоев отслаивающейся позолоты.

По словам эксперта Кристы Блесли, историческое коронационное кресло представляет собой «уникальное произведение искусства».

«Это самый старый из сохранившихся предметов мебели, который до сих пор используется по своему первоначальному назначению», — сказала она.

Трон был изготовлен по приказу короля Эдуарда I, правившего с 1272 по 1307 год, и с тех пор использовался почти во всех церемониях коронации.

Как отметила Блесли, коронационный стул — «это не музейный экспонат». Ему пришлось пережить несколько тяжелых испытаний. Например, туристы и школьники наносили на него граффити в XVIII и XIX веках. Впоследствии кресло было повреждено в результате взрыва бомбы в 1914 году.

«Оно чрезвычайно хрупкое. У него сложная многослойная структура, поэтому слои позолоты часто отслаиваются, и большая часть моей работы заключается в наклеивании этих слоев позолоты обратно, чтобы убедиться, что перед коронацией все будет в полном порядке», — заявила Блесли.