Весенние книги: 7 произведений для "разморозки"

Мне всегда казалось, что сезонное чтение — это как головная метафора: кто-то использует, но почти всегда выглядит искусственно. Несколько лет назад в издательстве "Синдбад" выходила занятная новинка — "Книга как лекарство" Эллы Берту и Сьюзен Элдеркин. Это был такой литературный "лечебник", скорая помощь для тех, кто привык спасаться книгами, например от депрессии или страха одиночества. Весной, кстати, и то и другое ощущается особенно остро. Библиотерапевты рекомендовали читать что-то позитивное или наоборот — оглушительно грустное, чтобы на контрасте посмотреть на свою жизнь. Я же, когда меня спрашивают о весенних книгах, вспоминаю "Холодную весну в Провансе" Дины Рубиной — сборник умных, пронзительных и завораживающих историй о жизни. Ее герои путешествуют по миру, пьют кофе и едят круассаны, разговаривают о политике и любви, осматриваются по сторонам и замечают прекрасное. Израиль Рубиной выглядит страной эклектичной, колоритной, гостеприимной и дерзкой — он многогранен, как кубик Рубика, и так же увлекателен. "Холодная весна в Провансе" особенно будет созвучна тем, кто не чувствует себя на своем месте или пытается примерить роль эмигранта, а еще понравится читателям, ценящим хороший литературный язык, ибо Дина Рубина — действительно Писатель с большой буквы.

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"Писатели & любовники" Лили Кинг — тоже отличная книга, которая поможет вам взглянуть вглубь себя. Главная героиня — начинающая писательница Кейси, подрабатывающая официанткой в кафе. На протяжении шести лет она пишет дебютный роман о Кубе, но закончить его никак не может. Вдобавок ко всему она недавно лишилась матери, которая была ее лучшей подругой. Кейси растеряна, она переживает утрату и пытается собрать по осколкам свою жизнь, и постепенно выясняет, что литература — неплохое спасение. Вместе с героиней читатели проходят долгий путь к себе. Кейси же осознает свое предназначение и перестает выбирать странных спутников жизни. Она понимает, что самодостаточна, талантлива, смела и сможет даже восстать из пепла — разве этого мало, чтобы стать счастливой? Обнадеживающий финал не звучит фальшиво, Лили Кинг мастерски завершает роман и дарит героине, а также всем читателям надежду на чудо.

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Еще одна героиня в поисках себя — в романтической книге "Фиалки в марте" Сары Джио. Для того чтобы разобраться с собственными демонами и преодолеть творческий кризис, Эмили едет на остров к тетушке. Там она находит таинственный дневник и по записям владелицы понимает, что на острове не все так очевидно. Но нет, не думайте, будто вас ожидает хоррор, — Джио пишет все же историю любви: местами интригующую, местами странную, но обаятельную. Это история, в которой сталкиваются два поколения со своими страхами и тайнами — и только главная героиня в состоянии разобраться в загадках, которые преподнесла ей судьба.

Роман "Воздух, которым ты дышишь" Франсиш ди Понтиш Пиблз наполнен музыкой и светом. Это поразительная история дружбы и любви, пронесенной через десятилетия. Начинается она в нищей Бразилии на сахарной плантации, а продолжится в блистательном Голливуде, дающем героиням надежду на счастливую жизнь. Дориш и Граса — девочки из очень разных семей, которых объединила любовь к музыке. Музыка преображает их жизни, дает им шанс испытать судьбу, поймать за хвост удачу и прославиться. В этом романе много живых и ярких эпизодов, например съемки в Голливуде или публичные выступления. Кстати, у героинь есть прототипы — в Дориш угадывается мексиканская певица Чавела Варгас, а в Грасе — бразильская звезда Кармен Миранда. Если вы ищете книгу, которая зарядит вас энергией и взбодрит, то "Воздух, которым ты дышишь" подойдет как нельзя кстати.

Еще один американский вдохновляющий роман — это "Город женщин" Элизабет Гилберт. Главная героиня Вивиан рассказывает историю своей жизни в письмах, обращенных к дочери единственного мужчины, которого она любила. А жизнь Вивиан была невероятна — в 19 лет она приехала в пестрый, вечно праздничный Нью-Йорк и устроилась на работу к тете в театр. Артистическая семья приняла ее как родную, вместе с девушками из труппы Вивиан пустилась во все тяжкие и стала заводить многочисленные интрижки. Таким способом героиня пыталась не только реализоваться, но и понять все о своей сексуальности и телесности. Увы, началась Вторая мировая война, и Вивиан пришлось перестраивать свою жизнь — из всего она вышла победительницей. В пересказе кажется, что Гилберт написала странный роман об испытаниях, но на деле это искрометный юмор, динамичное повествование и исповедь человека, влюбленного в жизнь. В зрелом возрасте героиня встречает своего возлюбленного, и эта ее любовь удивительна, она отличается от всего, что вы можете себе представить. Невероятный роман о жизнелюбии, отваге и умении наслаждаться жизнью вопреки всему.