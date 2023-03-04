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3 часа назад

Пыльную антикварную люстру продали за $3,5 млн

Секрет Фирмы

Daily Mail: Художник купил люстру в антикварном магазине, которую потом продали за $3,5 млн. Британец Джон Кракстон ещё в далёких 1960-х приобрёл себе светильник, он висел у него дома в Лондоне аж до самой смерти мужчины в 2009 году. Позже оказалось, что эта декоративная вещица — творение известного швейцарского скульптора Альберто Джакометти.

Пыльную антикварную люстру продали за $3,5 млн
Фото: Секрет ФирмыСекрет Фирмы

По данным Daily Mail, скульптор создал это бронзовое бра ещё в 1940-х. Светильник с подвешенным шаром изготовили специально для лондонского офиса литературного журнала Horizon. После закрытия издания в 1950-м люстра пылилась в антикварном магазине, пока её не прикупил Кракстон.

Через какое-то время после смерти мужчины в 2009 году светильником заинтересовались специалисты. В 2021-м Фонд Джакометти в Париже установил, что люстра действительно принадлежит творчеству швейцарского скульптора. Её оценили в $1,8 млн и выставили на аукционе Christies. Итоговая цена с учётом комиссионных достигла $2,9 млн.

Вещи,Альберто Джакометти,
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