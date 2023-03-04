Пыльную антикварную люстру продали за $3,5 млн

Daily Mail: Художник купил люстру в антикварном магазине, которую потом продали за $3,5 млн. Британец Джон Кракстон ещё в далёких 1960-х приобрёл себе светильник, он висел у него дома в Лондоне аж до самой смерти мужчины в 2009 году. Позже оказалось, что эта декоративная вещица — творение известного швейцарского скульптора Альберто Джакометти.

Фото: Секрет Фирмы Секрет Фирмы

По данным Daily Mail, скульптор создал это бронзовое бра ещё в 1940-х. Светильник с подвешенным шаром изготовили специально для лондонского офиса литературного журнала Horizon. После закрытия издания в 1950-м люстра пылилась в антикварном магазине, пока её не прикупил Кракстон.