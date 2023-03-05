Истории
Люди
Вещи
Безумный мир
Места
Тесты
Фото
+3° в 
USD 75.46EUR 80.05
Войти в почту
2 часа назад

Перечислены идеи для подарков коллегам на 8 Марта

Lenta.ruиещё 1

Подарки коллегам на 8 Марта с точки зрения этикета должны быть исключительно деловыми и универсальными, заявила специалист по этикету и деловому протоколу Татьяна Николаева. В разговоре с «Лентой.ру» она перечислила идеи для подарков коллегам на Международный женский день.

Перечислены идеи для подарков коллегам на 8 Марта
Фото: Lenta.ruLenta.ru

«К деловым и универсальным подаркам относят некрепкое спиртное, цветы и сладости — конфеты, шоколад. И, как бы ни надоели нам такие подарки, это единственное, что мы можем позволить по отношению к людям, с которыми имеем только деловую связь и не более того», — сообщила Николаева. «Что касается других деловых подарков, то это могут быть офисная кружка, ручка или зонт, если мы не говорим о зонтах с какими-то странными надписями или немыслимыми узорами», — перечислила собеседница «Ленты.ру».

Николаева отметила, что подарки, носящие личный характер, являются недопустимыми на работе.

«Это предметы гардероба и мыльно-пузырные принадлежности, которыми в реальности любят одаривать своих коллег сотрудники различных компаний. Этого делать не нужно. Это индивидуальный выбор. В личную жизнь коллег мы лезть не должны», — заявила эксперт.

Подарки руководительнице на 8 Марта

Специалист по этикету напомнила, что индивидуальные подарки руководителям дарить не принято. Подарок начальнику от какого-либо сотрудника — это дело неправильное с точки зрения этикета, объяснила она.

«Исключения: когда сотрудник — это старый товарищ руководителя, очень приближенное лицо или личный секретарь. В остальных случаях подарок может быть либо коллективным, либо его быть не должно — ограничьтесь только устными поздравлениями», — подытожила собеседница «Ленты.ру».

Вещи,Татьяна Николаева,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий