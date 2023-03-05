Перечислены идеи для подарков коллегам на 8 Марта

«К деловым и универсальным подаркам относят некрепкое спиртное, цветы и сладости — конфеты, шоколад. И, как бы ни надоели нам такие подарки, это единственное, что мы можем позволить по отношению к людям, с которыми имеем только деловую связь и не более того», — сообщила Николаева. «Что касается других деловых подарков, то это могут быть офисная кружка, ручка или зонт, если мы не говорим о зонтах с какими-то странными надписями или немыслимыми узорами», — перечислила собеседница «Ленты.ру».