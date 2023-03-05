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1 час назад

Коронация Карла III может пройти без шотландского «Камня судьбы»

Слово и Дело

Бывший премьер-министр Шотландии Алекс Салмонд призвал власти страны не отправлять национальную реликвию Скунский камень в Великобританию на коронацию Карла III.

Коронация Карла III может пройти без «Камня судьбы»
Фото: Слово и ДелоСлово и Дело

По традиции «Камень судьбы», известный также как Скунский, клали под трон во время коронации монархов Шотландии. Однако в 1296 году король Эдуард I украл реликвию и перевез в Англию, где она оставалась до 1996 года. Возмущение и обида шотландцев не прошли до сих пор, и даже перед коронацией Карла III жители страны не хотят отдавать камень.

По информации The Times, бывший премьер-министр страны Салмонд уже попросил власти не передавать «Камень судьбы» в Вестминстер, как это предполагалось ранее.

Журналисты также не исключают, что отказ отдавать реликвию Великобритании для участия в церемонии может быть связан с нежеланием Лондона дать разрешение шотландцам провести референдум о самоопределении.

Напомним, Карл III был признан королем Великобритании после смерти Елизаветы II. Его коронация должна состояться 6 мая 2023 года.

Вещи,Алекс Салмонд,Елизавета II,
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