Коронация Карла III может пройти без «Камня судьбы»

Бывший премьер-министр Шотландии Алекс Салмонд призвал власти страны не отправлять национальную реликвию Скунский камень в Великобританию на коронацию Карла III.
По традиции «Камень судьбы», известный также как Скунский, клали под трон во время коронации монархов Шотландии. Однако в 1296 году король Эдуард I украл реликвию и перевез в Англию, где она оставалась до 1996 года. Возмущение и обида шотландцев не прошли до сих пор, и даже перед коронацией Карла III жители страны не хотят отдавать камень.
По информации The Times, бывший премьер-министр страны Салмонд уже попросил власти не передавать «Камень судьбы» в Вестминстер, как это предполагалось ранее.
Журналисты также не исключают, что отказ отдавать реликвию Великобритании для участия в церемонии может быть связан с нежеланием Лондона дать разрешение шотландцам провести референдум о самоопределении.
Напомним, Карл III был признан королем Великобритании после смерти Елизаветы II. Его коронация должна состояться 6 мая 2023 года.