Коронация Карла III может пройти без «Камня судьбы»

По традиции «Камень судьбы», известный также как Скунский, клали под трон во время коронации монархов Шотландии. Однако в 1296 году король Эдуард I украл реликвию и перевез в Англию, где она оставалась до 1996 года. Возмущение и обида шотландцев не прошли до сих пор, и даже перед коронацией Карла III жители страны не хотят отдавать камень.