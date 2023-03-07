Наручные часы Энди Уорхола будут проданы с аукциона

Часы Patek Philippe, ранее принадлежавшие Энди Уорхолу, будут проданы аукционным домом Sotheby's. Об этом сообщает Hypebeast.
Наручные часы в 36 мм корпусе из 18-каратного розового золота были изготовлены в 1955 году. На циферблате, выполненном из эмали, выгравирована надпись Serpico Y Laino, что отсылает к истории компании как эксклюзивного розничного продавца Patek Philippe в Венесуэле. Внутри часов бьется легендарный калибр 12'600 с автоматическим подзаводом. Представители аукционного дома Sotheby's планируют выручить за часы покойного художника от $40 до $80 тысяч.
В 1988 году эти самые часы уже были проданы аукционным домом Sotheby's частному коллекционеру. Тогда помимо золотых часов было продано много других личных вещей Энди Уорхола, в том числе картины, ювелирные украшения и предметы интерьера.