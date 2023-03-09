7 мужских вещей, которые изобрели женщины

Некоторые пункты списка вас очень удивят!

Фото: Чемпионат.com Чемпионат.com

Женщины могут не только создавать уют, воспитывать детей и быть надёжным тылом для мужчин. Они способны на великие дела! Об этом говорит история технического прогресса. Многие изобретения, без которых мы сегодня не обойдёмся, были придуманы и спроектированы именно женщиной.

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Интересно, что большинство этих изобретений считаются вещами поистине мужскими – применяются представителями сильного пола в быту и профессиональной деятельности. Хотя и слабый пол сегодня не отстаёт, ведь современная женщина не только красивая и умная… С должностью капитана подводной лодки или работой лесоруба она тоже справится!

1. Перископ для подводных лодок

В 1845 году Сара Мэтер запатентовала в США подводный телескоп. Он позволял исследовать глубины морей, океанов и корпус судна. Благодаря этому изобретению был совершён большой прорыв в техническом оснащении.

Через 20 лет, в 1864 году, Сара усовершенствовала своё создание и добавила деталь, которая позволяла обнаружить другие суда под и над водой.

2. Циркулярная пила

В 1810 году был произведён скачок в лесопромышленной отрасли. Благодаря этому физически тяжёлая работа стала намного легче.

Табита Бэббит из штата Массачусетс придумала прототип современной циркулярной пилы. Увидев, как много сил тратят рабочие впустую, используя двуручную пилу, женщина решила модернизировать устройство и предложила круглое лезвие для распила древесины.

Фото Табиты Бэббит можно увидеть в самом начале статьи.

3. Автомобильные «дворники»

Тут удивляться не приходится – уборка всегда считалась женским делом… Но всё-таки мало кто догадывается о том, что автомобильные «дворники» изобрела представительница прекрасной полвины человечества.

Как утверждают энциклопедии, американская фермерша Мэри Андерсон в 1903 году стала первой, кто додумался использовать щётки стеклоочистителя, управляемые изнутри автомобиля. Однажды, оказавшись зимой в Нью-Йорке, она ехала в троллейбусе и стала свидетелем того, как его водитель мучился из-за налипшего на лобовое стекло снега. Ему пришлось остановить транспорт, чтобы расчистить себе зону видимости.

Мэри поняла, сколько неудобств автомобилистам доставляет непогода. Ей пришла идея спроектировать щётки, которые справлялись бы с этой проблемой.

4. Автомобильный глушитель

Сказать спасибо за низкий уровень шума от машин можно американке Эль Долорес Джонс. В 1917 году она придумала и запатентовала акустический фильтр для автомобильных моторов. С тех пор на улицах стало значительно тише, и машины перестали до смерти пугать людей своим диким рёвом.

5. Снегоуборочная машина

Автором полезного изобретения стала обычная секретарша Синтия Вестовер. В далёком 1892 году она создала прототип машины, которая помогала бы убирать снежные сугробы. Главным мотивирующим фактором послужила любовь к чистоте. Она сконструировала приспособление, которое собирало снег на улицах.

6. Кевлар

В 1946 году Стефани Кволек, работая в корпорации DuPont, изобрела особо прочное волокно – кевлар. Его используют для армирования автомобильных шин, оптических кабелей и укрепления защитных элементов одежды – спортивной и бронежилетов.

Интересен тот факт, что Стефани пришла на работу в компанию, чтобы собрать средства на дальнейшее обучение. Она мечтала стать медиком. Но после важного изобретения нашла себя в химической отрасли.

7. Высокооктановый бензин

В 1945 году прославилась женщина-учёная Анна Межлумова из СССР. С группой химиков ей удалось найти формулу высокооктанового бензина (с октановым числом 76).

Открытия сотрудников Грозненского научно-исследовательского института нефтяной промышленности были прорывными для своего времени и значимыми для всего мира. Именно благодаря трудам Анны Межлумовой автомобильная промышленность получила быстрое развитие и сегодня миллионы машин могут ездить по дорогам. За масштабные заслуги в науке учёная получила высокую награду — золотую медаль «За успехи в народном хозяйстве СССР».

Помимо значимого открытия – разработки высокооктанового бензина – Анна Межлумова трудилась и над другими изобретениями. Всего в копилке женщины-учёного 24 патента на различные разработки в нефтяной области.