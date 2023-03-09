Найден золотой диск с древнейшим упоминанием Одина

Эксперты расшифровали руны, которыми был покрыт древний золотой диск из так называемого Винделевского клада. Оказалось, что этот текст содержит самое раннее упоминание скандинавского бога Одина.

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Как сообщает Arkeonews, речь идет об одном из главных артефактов, который был обнаружен в составе Винделевского клада. Он был найден двумя археологами-любителями еще в 2020 году на территории Дании, в поле в деревне Винделев, пригороде Йеллинга.

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Больше двух лет у специалистов ушло на реставрацию и консервацию предметов клада, а также на их идентификацию. И вот теперь обнародованы некоторые результаты этой кропотливой работы. Особое внимание экспертов привлек золотой диск. Кстати, сам Винделевский клад содержал предметы из чистого золота общей массой около 800 граммов. Он является одним из крупнейших в своем роде.

Золотой диск был покрыт рунами. Недавние исследования показали, что руническое письмо более тысячи лет назад было широко распространено не только в Скандинавии, им пользовались по всей Северной Европе. Возраст диска, как и других предметов из клада, превышает 1500 лет. Датирование показало, что он, вероятно, был изготовлен в начале четвертого века нашей эры.

Датирование в данном случае имеет крайне важное значение потому, что на диске упоминается скандинавский бог Один. А сам текст оказался примерно на 150 лет старше письменного упоминания Одина, которое до сих пор считалось древнейшим. Таким образом, скандинавская мифология автоматически становится старше, чем была.

Диск был не единственным артефактом, закопанным более 1500 лет назад. В состав клада входили медальоны размером с блюдце и римские монеты, превращенные в украшения, так называемые брактеаты, специальные ритуальные подношения. Последние были изготовлены из золотых пластин при помощи бронзовых матриц.