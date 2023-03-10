Книги о роли женщины, материнстве, феминизме и борьбе за свои права

На протяжении всей истории роль женщин (часто центральная) в обществе обеспечивала стабильность, прогресс и долгосрочное развитие наций. Во всём мире женщины, например, составляют 43 процента мировой сельскохозяйственной рабочей силы, а в некоторых странах этот показатель возрастает до 70 процентов. Например, по всей Африке 80 процентов сельскохозяйственной продукции производится мелкими фермерами, большинство из которых – сельские женщины.

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Женщина – это жена, партнёр, организатор, администратор, директор, экономист, мать, воспитатель, учитель, врач – и всё это часто в одной семье одновременно. Кроме того, женщина играет ключевую роль в социально-экономическом развитии общества. Мы собрали для вас книги о роли женщины, её здоровье, внутренней боли, феминизме, борьбе за свои права и материнстве.

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Моя безумная бывшая

Корейский роман о том, как мужчина в патриархальном обществе воспринимает феминизм.

Он так её любил, но всё испортил. И вот, спустя четыре года после расставания, Сынчжун неожиданно сталкивается с ней в толпе. Но кто эта дерзкая девушка в мешковатой одежде и с короткой стрижкой, стоящая сейчас перед ним? Теперь Сынчжуну придётся пойти на компромисс с самим собой и погрузиться в непонятный для него новый мир, чтобы заслужить второй шанс. Выдержат ли эти отношения столкновение взглядов «типичного корейца» и феминистки? И что вообще она творит?!

Голос пойманной птицы

Завораживающий роман об иранской поэтессе, которая борется за право творить.

Она была бунтаркой. Женщиной, которую услышали. Поспешно выданная замуж, Форуг бежит от мужа, чтобы реализоваться как поэт, — и вот её дерзкий голос уже звучит по всей стране. Одни считают её творчество достоянием, другие — позором. Но как бы ни складывалась судьба, Форуг продолжает бороться с предрассудками патриархального общества, защищает свою независимость, право мечтать, писать и страстно любить.

Моя Лола. Записки мать-и-мачехи

Биографический роман о том, как ребёнок мужа от первого брака может стать своим.

Стать мачехой раньше, чем матерью. Полюбить детей, которых родила другая женщина, и найти в себе силы не злиться на неё, а быть благодарной. В этой книге Наталья Ремиш — автор бестселлеров «Просто о важном» — рассказывает свою историю. Честно, без сглаживания углов, как есть.

Девять жизней Роуз Наполитано

Многослойная история о роли женщины и материнстве.

Роуз замужем. Она обожает науку, делает карьеру и совсем не видит себя матерью. Любит работу, мужа и жизнь — такой, какая она есть, без детей. Пока однажды крупная ссора не раскалывает её историю на до и после. А дальше мы видим девять возможных сценариев жизни Роуз. Где-то она отказывается от рождения ребёнка, где-то становится любящей матерью, где-то — неверной женой. Предупреждаем: тут не будет простых ответов, идеальных героев и всепоглощающей любви в привычном смысле. Мол, не хочешь — не рожай, или родительство — всегда счастье. Фрейтас смотрит на ситуацию с разных сторон. Каждый сценарий полон и плюсов, и минусов. В каждой жизни Роуз что-то теряет и приобретает.

Женское сердце

Научно-популярная книга о здоровье женского сердца и его отличиях от мужского.

В обществе сложился стереотип, что по статистике мужчины чаще подвержены сердечно-сосудистым заболеваниям. Книга, написанная профессором Анджелой Маас, опровергает это утверждение. Ведь на самом деле такое мнение сложилось лишь потому, что в исследованиях о болезнях сердца участвовали одни лишь мужчины. Книга рассказывает, как устроено женское сердце и чем оно отличается от мужского, что нужно сделать, чтобы сохранить здоровье и учесть все возможные риски. Вы познакомитесь с результатами последних исследований и описанием клинических случаев из практики доктора Маас.

Обретение внутренней матери

Исследование травмы поколений, которая передаётся от матери к дочерям.