Россияне вспомнили детские «пушки» времен СССР

«Был, аж запах пистонов вспомнил», «Запах пистонов убивал наповал», «Еще этот звук: щелк, щелк», «У меня такой был. Очень мне нравился», «У меня такой был! Папа подарил, когда понял, что мне куклы не нужны», «Была такая волына», «Я с его помощью в детстве "банду" из семи человек обезвредил: пятерых "наповал", а троих "в плен" взял», «Крутая пушка была, особенно если бахать в подъезде», «Пачка пистонов стоила шесть копеек», — написали подписчики сообщества.