Истории
Люди
Вещи
Безумный мир
Места
Тесты
Фото
+5° в 
USD 75.94EUR 80.40
Войти в почту
4 минуты назад

Россияне вспомнили детские «пушки» времен СССР

Мослента

Отличительные особенности детской «пушки» советских времен вспомнили россияне в группе «Рожденный в СССР» социальной сети «ВКонтакте». У игрушечного пистолета был тугой курок и специфический запах пистонов.

Россияне вспомнили детские «пушки» времен СССР
Фото: МослентаМослента

«У кого в детстве был такой? Стоил всего 55 копеек», — спросил фолловеров автор публикации.

«Был, аж запах пистонов вспомнил», «Запах пистонов убивал наповал», «Еще этот звук: щелк, щелк», «У меня такой был. Очень мне нравился», «У меня такой был! Папа подарил, когда понял, что мне куклы не нужны», «Была такая волына», «Я с его помощью в детстве "банду" из семи человек обезвредил: пятерых "наповал", а троих "в плен" взял», «Крутая пушка была, особенно если бахать в подъезде», «Пачка пистонов стоила шесть копеек», — написали подписчики сообщества.

Некоторые юзеры отметили недостатки игрушки. «Реально опасная штуковина была. Резала безбожно руки владельца и норовила откусить палец на курке», «Курок плохой был — тугой слишком», «До сих пор от него шрам на пальце», — отозвались россияне.

Ранее пользователи сети поспорили из-за качества железных машинок времен СССР.

Вещи,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий