Что на самом деле скрывают статуи на острове Пасхи

Каменные статуи на острове Пасхи многие называют “истуканами”. На гавайском языке они называются моаи. Сейчас известно, что на острове находятся 887 статуй, и ученые долгое время гадали, каким образом истуканы появились на острове.

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С помощью современных технологий исследователи выяснили, как на самом деле появились моаи и их огромные шляпы. О том, какие тайны статуй прояснились, — в материале “Рамблера”.

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В чем заключалась главная загадка

Согласно предположениям историков, моаи были созданы как воплощения божеств древних цивилизаций. Моаи служили в качестве алтаря для поклонения и жертвоприношения. Другая версия гласит, что с помощью фигур люди олицетворяли своих погибших родственников, а статуи ставили на местах захоронения.

Ученые долго не могли понять, как именно древние цивилизации передвигали статуи и надевали на них огромные каменные шляпы. Из анализа поверхностей были сделаны выводы о том, что камни появились из разных горных пород. В связи с этим у исследователей возникло два вопроса о том, как передвигались каменные статуи и как на них “надевали” каменные шляпы.

Как на самом деле передвигали моаи

Современные технологии позволили ученым смоделировать передвижение статуй и понять, как на самом деле люди передвигали каменные фигуры весом до пяти тонн. Ответ оказался простым.

Для передвижения люди использовали довольно простую технологию. На статую истукана они клали камни. Моаи оказались устроены так, что они сами могли выпрямляться. Поэтому на них клали другие камни и ждали, пока статуя начнет наклоняться. После этого камни снимали, статуя двигалась на несколько метров и снова выпрямлялась. Такую процедуру повторяли до тех пор, пока моаи не занимала свое место.

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