Картина легендарного художника 50 лет пролежала в подвале

В США открылась выставка, главным экспонатом которой стала картина легендарного французского художника Гюстава Курбе, пролежавшая в подвале стоматологического отделения Пенсильванского университета почти 50 лет. Об этом сообщает Hyperallergic.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

Пейзаж «Исток реки Лизон», написанный в 1864 году, обнаружила куратор университетской галереи Артура Росса Линн Марсден-Атлас. Это произошло в 2016 году, когда в подвале старого стоматологического факультета вуза шел ремонт. Марсден-Атлас наткнулась на коробку с полотном во время осмотра давно заброшенных помещений.

Определить подлинность картины удалось не сразу, так как она хранилась без рамы и была сильно испачкана. Однако в углу работы можно было разобрать часть подписи художника. «У меня была только зацепка, но не доказательство», — вспоминает Марсден-Атлас.

Хранитель галереи Барбара Вентреско аккуратно очистила картину, после чего ее отправили на экспертизу специалистам по творчеству художника во Францию. В апреле 2022 года подлинность пейзажа была подтверждена.

Специалистам удалось установить, что картиной владел американский стоматолог Томас Эванс, много лет работавший во Франции. Неизвестно, как именно полотно попало к Эвансу, но на момент его смерти в 1897 году оно значилось в списке его имущества. В начале 1910-х годов родные мужчины построили при Пенсильванском университете стоматологическую школу и небольшой музей. Находилась ли картина Курбе в экспозиции, также неизвестно, а само заведение было закрыто в 1967-м. По-видимому, с тех пор «Исток реки Лизон» пылился в подвале здания.