В музее Ставрополя выставили редкий портрет Шаляпина

В Ставропольском краеведческом музее имени Г. Н. Прозрителева и Г. К. Праве открылась выставка "Великий талант", посвященная 150-летию регулярно приезжавшего в южный регион знаменитого русского оперного певца Федора Шаляпина.

Фото: Российская Газета Российская Газета

В экспозиции представлены его гастрольные снимки, афиши выступлений и личные вещи ставропольцев, с которыми артист сотрудничал. А, пожалуй, самым уникальным экспонатом является фотография Шаляпина с его подлинным автографом и дарственной подписью Константину Цыгвинцеву - художнику-декоратору, оформлявшему многие оперные спектакли, в которых гениальный царь-бас исполнял главные роли.

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Как рассказали в музее, последние годы жизни Цыгвинцев провел в Ставрополе. Эту фотографию и блокнот с эскизами передали его потомки.

В фильме "Елки 1914" артист поет на улице вместе с детьми, помогая собрать деньги на лекарство их маме

Биография Федора Ивановича переплетена со Ставропольем. И если в столице края он бывал с концертами, то на Кавказских Минеральных Водах любил отдыхать. В Кисловодске для своей семьи снимал дачу: в этом здании популярного города-курорта сейчас располагается литературно-музыкальный музей. Именно поэтому на Ставрополье состоялось сразу несколько культурных событий, посвященных юбилею артиста. В их числе - концерт оперной музыки в ставропольской филармонии и премьера спектакля "Федор Шаляпин. Концерт", состоявшегося на кисловодской "Даче Шаляпина". Постановка посвящена... приключениям артиста в Ставрополе.

"Федор Иванович очень любил Кавказские Минеральные Воды. Как он сам признавался, на даче в Кисловодске он провел немало счастливых дней своей жизни. Кстати, с дачей связано много разных историй, часть которых - подлинные, а другие - просто легенды. Примечательно, что некоторые из них со временем обретали статус правды", - рассказал корреспонденту "РГ" известный ставропольский краевед и писатель Роман Нутрихин.

В результате воспоминания о Шаляпине находят отражение даже в современном кино. Так, в фильме "Елки 1914" есть эпизод, в котором артист поет на улице вместе с детьми, помогая им собрать деньги на лекарство маме. По некоторым данным, такой случай действительно произошел именно в Кисловодске, только вместо брата с сестрой Шаляпин выручил простого нищего, пытавшегося исполнением песен заработать себе на пропитание. История гласит, что наличности у Шаляпина с собой не оказалось, но он нашел, как поддержать человека.

Увы, но, несмотря на масштаб личности Шаляпина, о его связях со Ставропольем знают не так много местных жителей. Если спросить, кто из великих людей приезжал к ним в край, большинство вспомнят в первую очередь Александра Пушкина и Михаила Лермонтова. Нутрихин считает, что объяснить это можно сменой эпох, на которую пришлась жизнь и творческая активность Шаляпина.

"Судьба многих деятелей Серебряного века русской культуры была связана с Кавказскими Минеральными Водами. Среди них - поэты и писатели Валерий Брюсов, Велимир Хлебников, Дмитрий Мережковский и Зинаида Гиппиус. Все это хорошо изучено, но не "пошло в народ", как истории про Пушкина, Лермонтова и декабристов, - говорит Нутрихин. - В советские годы было не принято популяризировать многие имена из-за неприятия ими Октябрьской революции".

Но постепенно и эти страницы истории Ставрополья восстанавливаются.

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