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3 часа назад

Названы цены на самые дорогие популярные у россиян игрушки из 1990-х

Lenta.ruиещё 6

Аналитики сервиса «Авито» назвали цены на самые дорогие популярные у россиян игрушки из 1990-х. Соответствующая информация оказалась в распоряжении «Ленты.ру».

Названы цены на самые дорогие популярные игрушки из 90-х
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Так, в список желанных предметов вошли тамагочи. Отмечается, что цены на редкие модели с необычными питомцами начинаются от нескольких тысяч и могут доходить до десятков тысяч рублей. Среди них — Mesutchi, Osutchi, Angelgotchi, Ocean, Genjintch и Santagotchi. При этом нераспечатанная игрушка в заводской упаковке обойдется в несколько десятков тысяч рублей.

Кроме того, в перечне оказался конструктор лего. Стоимость одной из самых дорогих серий — Lego Airport Shuttle — доходит до 19 тысяч рублей. Также в сети есть спрос на различные фишки и карточки. Например, тем, кто захочет приобрести полную коллекцию фишек, посвященных игре Mortal Kombat, придется заплатить 30 000 рублей продавцу из Королева. В то же время покупателям комплекта карточек популярной серии Pokemon Trading Card Game 1999 года следует рассчитывать на сумму 150 000 рублей, за которую его продает коллекционер из Жуковского.

Что касается кукол Барби, одной из самых дорогих стала серия «Мифы и легенды». Цены на указанные игрушки могут доходить до 100 тысяч рублей. Например, кукла «Барби — богиня-единорог» выставлена на продажу в Москве за 70 тысяч рублей. Также актуальны в настоящий момент фигурки из киндер-сюрпризов. Серия Der Kleine Kobold Pumuckl с домовенком Пумуклем доступна в Туле за 157 тысяч рублей. При этом фигурки из детских обедов Happy Meal из серий Power Rangers и Super Mario 1994 и 1998 годов оцениваются в сумму от 10 до 30 тысяч рублей.

Помимо того, среди популярных игрушек оказались видеоприставки. Наиболее ценными стали работающие экземпляры с нетронутым внешним видом и внутренним наполнением. Так, в Санкт-Петербурге приставку Dendy в коробке с игровым пистолетом в комплекте получится приобрести за 49 тысяч рублей, а Sega Nomad в Москве обойдется в 72 тысячи рублей, отмечают аналитики.

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