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15 минут назад

Рабочие уничтожили рисунок уличного художника Бэнкси

Вечерняя Москва

Уличный художник, который известен под псевдонимом Бэнкси, подтвердил, что строители снесли заброшенный дом с рисунком его авторства на стене. Об этом в четверг, 16 марта, сообщило издание New York Post.

Рабочие уничтожили рисунок уличного художника Бэнкси
Фото: NECHAEVANECHAEVA

Рисунок располагался на заброшенном фермерском доме в городе Херн-Бэй в английском графстве Кент. Здание давно пустовало. На заколоченном окне дома Бэнкси изобразил мальчика, раздвигающего занавески из двух листов гофрированного металла. Из-за одной из них при этом выглядывал кот.

Строители, которые занимались сносом дома, не знали, кто является автором рисунка, и выразили свое сожаление об уничтожении работы Бэнкси. Художник лишь позже подтвердил в социальных сетях, что это был созданный им мурал, передает New York Post.

В 2021 году работа Бэнкси «Love Is in the Air» стала первой картиной, которую аукционный дом Sothebys продал за криптовалюту.

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