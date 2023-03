Рабочие уничтожили рисунок уличного художника Бэнкси

Уличный художник, который известен под псевдонимом Бэнкси, подтвердил, что строители снесли заброшенный дом с рисунком его авторства на стене. Об этом в четверг, 16 марта, сообщило издание New York Post.

Строители, которые занимались сносом дома, не знали, кто является автором рисунка, и выразили свое сожаление об уничтожении работы Бэнкси. Художник лишь позже подтвердил в социальных сетях, что это был созданный им мурал, передает New York Post .

В 2021 году работа Бэнкси «Love Is in the Air» стала первой картиной, которую аукционный дом Sothebys продал за криптовалюту.