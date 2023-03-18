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2 часа назад

Москвич выставил на продажу тамагочи за десятки тысяч рублей

Мослента

За десятки тысяч рублей выставил на продажу тамагочи (игрушку с виртуальным питомцем, популярную в 1990-2000-х годах) житель Москвы. Он планирует продать игрушку за 20 тысяч рублей.

Москвич выставил на продажу тамагочи за десятки тысяч рублей
Фото: МослентаМослента

В объявлении указано, что модель Tamagotchi Connection V2 совершенно новая, в заводской невскрытой упаковке. Автор предупредил, что данный лот представлен только для коллекционеров. Товар был выпущен в 2004-2005 году в розовом цвете.

По открытым данным, у этой модели шесть этапов жизни, которые открываются по мере взросления «питомца».

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