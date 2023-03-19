Раскрыта цена коллекционной куклы Barbie

Цена коллекционной куклы Barbie «Богиня Единорог» раскрыта в объявлении на одном из популярных сервисов. В Москве игрушку выставили на продажу за 70 тысяч рублей.

Фото: Мослента Мослента

По данным из открытых источников, эта Barbie была выпущена в 2018 году ограниченным тиражом, поэтому стоит в разы больше других кукол этой марки.

Волосы «Богини Единорогов» выполнены во флюоресцентно-голубом оттенке, сзади у нее того же цвета конский хвост, а голова ее украшена рогом мифического существа.