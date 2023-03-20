Автограф Стива Джобса выставили на продажу за 7 млн рублей

В интернете появился лот с редким автографом сооснователя Apple Стива Джобса. Это благодарственное письмо, которое он написал одной из своих сотрудниц в 2000 году.

Фото: Ferra.ru Ferra.ru

Стив Джобс не любил давать автографы. Поэтому его подпись на оригинальном документе является ценным сувениром для поклонников Apple. Письмо адресовано Сюзанне Линдберг, директору по маркетингу компании, которая отработала в ней десять лет.

В письме Джобс выражает свою благодарность и признание за её вклад в успех Apple. Он также говорит, что самое важное — это не результат, а процесс творчества и развития. Подпись миллиардера выполнена чёрной гелевой ручкой, что тоже необычно, так как Apple часто печатала факсимиле на таких бумагах.