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27 минут назад

Автограф Стива Джобса выставили на продажу за 7 млн рублей

Ferra.ru

В интернете появился лот с редким автографом сооснователя Apple Стива Джобса. Это благодарственное письмо, которое он написал одной из своих сотрудниц в 2000 году.

Автограф Стива Джобса выставили на продажу за 7 млн рублей
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Стив Джобс не любил давать автографы. Поэтому его подпись на оригинальном документе является ценным сувениром для поклонников Apple. Письмо адресовано Сюзанне Линдберг, директору по маркетингу компании, которая отработала в ней десять лет.

В письме Джобс выражает свою благодарность и признание за её вклад в успех Apple. Он также говорит, что самое важное — это не результат, а процесс творчества и развития. Подпись миллиардера выполнена чёрной гелевой ручкой, что тоже необычно, так как Apple часто печатала факсимиле на таких бумагах.

Продавец лота хочет получить за автограф $95 тысяч, что эквивалентно примерно 7,3 млн рублей. Пока неизвестно, есть ли заинтересованные покупатели.

Вещи,Стив Джобс,Apple,
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