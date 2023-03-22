Легендарную скрипку «Балтика» продали за $9,44 млн

Окончательная цена инструмента оказалась немного меньше, чем эстимейт – $10 млн. Но все равно «Балтика» побила рекорд в $3,6 млн для инструментов мастера, который был установлен в прошлом году. Скрипка «Балтика» стала третьей по стоимости среди всех музыкальных инструментов.