Легендарную скрипку «Балтика» продали за $9,44 млн

На аукционе Tarisio в Нью-Йорке легендарную скрипку Гварнери «Балтика» (Baltic) продали за $9,44 млн, сообщает Artnet.
Окончательная цена инструмента оказалась немного меньше, чем эстимейт – $10 млн. Но все равно «Балтика» побила рекорд в $3,6 млн для инструментов мастера, который был установлен в прошлом году. Скрипка «Балтика» стала третьей по стоимости среди всех музыкальных инструментов.
Гварнери Бартоломео Джузеппе Антонио «дель Джезу» изготовил скрипку в 1731 году. Инструменты мастера отличаются глубоким звучанием из-за использования пламенного клена.
Скрипки Гварнери последнего считаются редкими, ведь их сохранилось всего около 150 экземпляров.