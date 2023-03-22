Опубликован самый первый документ со списком жертв Хатыни

В рамках проекта «Без срока давности» был опубликован самый первый документ, в котором приводится список уничтоженных 80 лет назад жителей белорусской Хатыни. Документ был предоставлен РИА Новости.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

Деревня Хатынь располагалась в 54 километрах к северо-западу от Минска. 22 марта 1943 года все ее жители были согнаны в колхозный сарай и сожжены заживо силами гитлеровцев и их пособников из 118-го украинского батальона охранной полиции. Погибшими числятся 149 человек, включая 75 детей.

Теперь гласности предан документ, уточняющий дату сожжения деревни и число жертв. Соответствующий акт комиссии был составлен 26 мая 1969 года в городском поселке Логойск. Из него следует, что сожжение было совершено 22 марта 1943 года в 14:00. Всего было сожжено 26 домов с надворными постройками.

«Все жители были согнаны в колхозный амбар, который был облит горючей смесью и подожжен, лиц, пытавшихся спастись, расстреливали. Всего сожжено 149 мирных советских граждан», — следует из обнародованных данных.

В документе приводятся фамилии убитых. Отмечается, что всего геноциду подверглись члены 25 семей. Установлено имя самого младшего погибшего — Толика Яскевича, которому на момент трагедии было семь недель.