«Последний день Помпеи» уходит на реставрацию

Картину Карла Брюллова из собрания Государственного Русского музея планируют очистить от потемневшего лака и поздних записей.

Фото: TheArtNewsPaper.ru TheArtNewsPaper.ru

В Государственном Русском музее планируют отреставрировать картину Карла Брюллова «Последний день Помпеи» (1830–1833). Об этом в своих социальных сетях сообщил Евгений Солдатенков, начальник службы реставрации музейных ценностей ГРМ. Размер полотна составляет гигантские 456,5х651 см, что делает этот процесс весьма сложным.

По его словам, первый этап реставрации картина пережила еще в 1995 году — тогда стало ясно, что полотно находится в аварийном состоянии и требует внимания. За полгода был укреплен красочный слой, с тыльной стороны удалены многочисленные заплатки, сделанные в разное время на местах прорывов. К обороту авторского холста для прочности было приклеено новое льняное полотно, а лаковая поверхность была промыта от загрязнений и регенерирована.

Теперь же, спустя почти 30 лет, в музее решили перейти к следующей стадии. «Сейчас мы готовимся к реставрационному совету, где планируем обсудить программу второго этапа — работу по удалению многочисленных слоев пожелтевшего лака и поздних поновительских записей. Для этого будут проведены дополнительные технологические и химико-биологические исследования», — пишет Евгений Солдатенков.

В настоящий момент мастера отдела реставрации живописи готовят картограммы состояния красочного слоя.