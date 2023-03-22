В Ставрополе продают Чебурашку из СССР за 150 тысяч

Старого и страшного Чебурашку продают по цене подержанного автомобиля предприимчивые южане.
«Мне бабушка рассказывала, что он очень редкий. Я начала просматривать объявления и ни одного такого не нашла. Разбирала старый шкаф и нашла игрушку», – сообщила владелица игрушки.
Продавец не скрывает, что рассчитывает на коллекционеров, но до конца не уверена в том, что купят Чебурашку за такую цену.
Некоторые уже звонили и обещали подумать. Жительница Ставрополья сказала, что пока снижать цену не будет и почти все средства планирует потратить на ребенка, пишет «Подъем».
Отметим, в соцсетях Чебурашку назвали страшным. Персонаж получил огромную популярность после рекламы российского фильма с одноименным названием, который побил рекорды по сборам. При этом кино понравилось далеко не всем, «по данным «Кинопоиска».
Ранее «ФедералПресс» писал, благоустройство в Ессентуках обрадовало детей, но испортило настроение борцу с ЛГБТ.