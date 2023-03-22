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2 часа назад

В Ставрополе продают Чебурашку из СССР за 150 тысяч

РИА "ФедералПресс"

Старого и страшного Чебурашку продают по цене подержанного автомобиля предприимчивые южане.

В Ставрополе продают Чебурашку из СССР за 150 тысяч
Фото: РИА "ФедералПресс"РИА "ФедералПресс"

«Мне бабушка рассказывала, что он очень редкий. Я начала просматривать объявления и ни одного такого не нашла. Разбирала старый шкаф и нашла игрушку», – сообщила владелица игрушки.

Продавец не скрывает, что рассчитывает на коллекционеров, но до конца не уверена в том, что купят Чебурашку за такую цену.

Некоторые уже звонили и обещали подумать. Жительница Ставрополья сказала, что пока снижать цену не будет и почти все средства планирует потратить на ребенка, пишет «Подъем».

Отметим, в соцсетях Чебурашку назвали страшным. Персонаж получил огромную популярность после рекламы российского фильма с одноименным названием, который побил рекорды по сборам. При этом кино понравилось далеко не всем, «по данным «Кинопоиска».

Ранее «ФедералПресс» писал, благоустройство в Ессентуках обрадовало детей, но испортило настроение борцу с ЛГБТ.

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