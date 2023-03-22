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2 часа назад

Женщина получила фотографии с потерянного 13 лет назад фотоаппарата

Lenta.ru

Жительница американского города Кочис, штат Аризона, получила фото с утопленного 13 лет назад фотоаппарата благодаря рыбаку, нашедшему его в реке. Об этом сообщает Fox 9.

Женщина получила фотографии с потерянного 13 лет назад фотоаппарата
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Корал Амайи, которой сейчас 35 лет, много путешествовала и всегда носила с собой фотоаппарат. В 2010 году она потеряла любимую камеру, когда сплавлялась на надувном круге по реке Анимас.

«Я буквально плакала. Мой парень злился на меня из-за того, что я оказалась так привязана к вещи, но я была пьяна в тот момент», — рассказала женщина.

Вместе с камерой пропали и фотографии щенков собаки, принадлежавшей американке. Амайи не рассчитывала когда-либо увидеть их вновь, пока не получила в соцсети сообщение о потерянном фотоаппарате. Оказалось, что Спенсер Грейнер рыбачил на реке и заметил пролежавшую 13 лет на дне камеру. Он извлек ее из воды и опубликовал в соцсети фотографии самого фотоаппарата и хранившихся на нем фотографий, чтобы найти владельца.

Знакомый Амайи увидел ее на одной из фотографий и отметил в комментариях.

«Я буквально танцевала в туалете конференц-центра. Я была вне себя от счастья!» — рассказала она о моменте, когда узнала, что фотоаппарат нашелся.

Грейнер пообещал отправить ей фотоаппарат по почте.

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