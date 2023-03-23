Карету Екатерины II вернули в «Царское Село» после реставрации

Парадный экипаж Екатерины Великой, изготовленный в XVIII веке, вернули в музей-заповедник «Царское Село» после реставрации.

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Об этом сообщает телеканал «Звезда».

Реставраторы утверждают, что карета аутентична на 99%. Каждая деталь подлинная, вплоть до ковровых накладок на подножке.

Золотой экипаж в стиле барокко реставрировали в течение трёх лет в несколько этапов. У кареты уникальная система подвески. Специалисты утверждают, что подобных конструкций нет ни в одном российском музее.