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10 минут назад

Карету Екатерины II вернули в музей-заповедник «Царское Село» после реставрации

RT на русскомиещё 2

Парадный экипаж Екатерины Великой, изготовленный в XVIII веке, вернули в музей-заповедник «Царское Село» после реставрации.

Карету Екатерины II вернули в «Царское Село» после реставрации
Фото: RT на русскомRT на русском

Об этом сообщает телеканал «Звезда».

Реставраторы утверждают, что карета аутентична на 99%. Каждая деталь подлинная, вплоть до ковровых накладок на подножке.

Золотой экипаж в стиле барокко реставрировали в течение трёх лет в несколько этапов. У кареты уникальная система подвески. Специалисты утверждают, что подобных конструкций нет ни в одном российском музее.

Ранее НСН со ссылкой на слова заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова сообщала, что в Москве отреставрируют построенное по проекту архитектора Ушакова здание начала XX века.

Вещи,Владимир Ефимов,
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