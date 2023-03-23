Продажи атрибутики "Короля и Шута" выросли в 2,5 раза

В марте поднялась новая волна интереса к творчеству "Король и Шут", почти 35 лет спустя после даты основания группы. В музыкальные чарты вернулись прежние хиты, фанаты вновь начали покупать атрибутику и коллекционные товары. Во многом на это повлиял выход сериала "Король и Шут" - панк-сказки, в которой биография коллектива смешана с историями из песен. За две недели после премьеры продажи мерча увеличились на 30% по сравнению с февралем и в 2,5 раза за год. Об этом "Российской газете" рассказали аналитики "Авито".

Фото: Российская Газета Российская Газета

Особой популярностью пользуется одежда с символикой "Короля и Шута". Ее продажи выросли в 5,3 раза за год и больше, чем в 2 раза за месяц. Фанаты предлагают варианты с логотипом группы, ее участниками или портретом фронтмена. Ценники на футболки варьируются от 700 до 1 тысячи рублей. Дороже обойдется худи - в Санкт-Петербурге его можно приобрести за 2,6 тысячи рублей. А торбы, в том числе раритетные, можно найти примерно за 700 рублей.

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Продажи постеров с фронтменами и персонажами песен "Короля и Шута" за год выросли на 50%. Во времена, когда группа "Король и Шут" была на пике популярности, фанаты охотились за плакатами с любимыми исполнителями. Сейчас их можно приобрести в разных городах страны. Например, в Рязани постер-портрет продается за 850 рублей, а в Воронежской области плакат стоит 300 рублей.

Выход сериала стал для многих поводом переслушать избранные альбомы "Короля и Шута". В феврале-марте 2023 года продажи дисков и кассет группы выросли в два раза по сравнению с прошлым годом. Теперь запись концерта в Олимпийском 2003 года можно приобрести за 2 тысячи рублей, видео-сборник выступлений - за 10 тысяч рублей.

Виниловые пластинки не только иначе звучат, но и поднялись в цене. Средняя стоимость теперь составляет 7 тысяч рублей. Самых искушенных фанатов может заинтересовать запись рок-оперы "TODD", продающаяся в Новосибирске за 110 тысяч рублей. Цена объясняется тем, что винил не распечатан. "Акустический альбом" и "Камнем по голове" можно приобрести за 5,5 тысячи рублей, а за концертный альбом "Ели Мясо Мужики!" предлагается отдать 20 тысяч рублей.

В целом за две недели после премьеры первой серии россияне стали приобретать винил "Короля и Шута" в два раза чаще, чем в феврале. Продажи автографов выросли в 2,3 раза. Подписи на дисках, постерах, фотографиях, билетах и салфетках в среднем продают за 4,5 тысячи рублей.

Кроме того, для любителей сувениров в продаже появились матрешки "Король и Шут", а также брендированные ароматические свечи с запахом леса, пива и историй. Есть разные варианты статуэток стоимостью от 3 тысяч рублей до 15 тысяч рублей.