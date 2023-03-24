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2 часа назад

10 рупий с духовным лидером Свами Пранаванандой

Numizmatik.ru

Индия в начале 2023 года выпустила биметаллическую памятную монету достоинством 10 рупий с известным в стране духовным лидером, йогом и святым Свами Пранаванандой. Его почитают за любовь к Родине, призывы к состраданию и милосердию.

10 рупий с духовным лидером Свами Пранаванандой
Фото: Numizmatik.ruNumizmatik.ru

Пранавананда выступал за реформы индуистского общества без ущерба для традиционных ценностей. Святого часто можно было увидеть в простой деревенской школе в глубоком созерцании. Пранавананда был любимцем детей.

Портрет видного проповедника и йога представлен на реверсе биметаллической монеты около года чеканки (указан 2021-й). Именно в 2021-м году отмечалось 125-летие духовного лидера.

Львиные статуи колонны Ашоки привычно размещены на аверсе индийских монет около номинальной стоимости и страны.

Некоторые важные сведения насчет технической спецификации 10 индийских рупий, посвященных 125-летию видного индуистского проповедника и святого Свами Пранавананды

Состав - биметалл (середина - нейзильбер, внешнее кольцо - никель и латунь);

вес - 7.74 гр.;

размер - 27 мм;

гурт - ребристый.

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