История создания дымковской игрушки

Кто бы мог подумать, что маленькая, глиняная фигурка может так много рассказать о быте и творчестве предков.

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История дымковской игрушки началась еще в 16 веке, в слободе Дымково около Вятки. Появился народный промысел благодаря весеннему празднику вятской свистуньи. На гуляния женщины лепили свистульки в форме разных животных и красили их в яркие цвета. Своё название фигурка получила из-за способа изготовления. При обжиге игрушки в печке, над домом вился белый дымок.

У каждой фигурки есть тайный смысл. Посвистишь в медведя - станешь сильным, в свинью - урожай будет плодородным, в корову - в доме будет достаток, в барана - будет тебе счастливая жизнь.

К началу 19 века игрушки стали ярче и разнообразнее. Их стали белить, чтобы фигурки походили на фарфоровые, а позже, помимо фигурок зверей, умельцы стали делать краснощеких дам, модниц, офицеров, нянь и даже продавщиц пирожков.

Игрушки из Дымково сложно спутать с другими. Они излучают атмосферу ярмарки, праздника и веселья. Яркие, магические орнаменты и широкая палитра цветов, делают фигурки особенно нарядными.

Изготавливали игрушки из красной глины, которую собирали на берегу Вятки. Для прочности глину мешали с речным песком, после чего нужно было быстро слепить фигурку и обжечь. Финальный штрих - цветастая роспись.