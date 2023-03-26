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2 часа назад

В интернете продается редкий автограф Стива Джобса

Мир новостей

По информации портала TMZ, предложение является редким, поскольку Джобс не раздавал автографы и вообще редко ставил где-либо свою подпись. Пользователям предлагается приобрести автограф миллиардера на датированном 2000 годом благодарственном письме директору по маркетингу Сюзанне Линдберг, проработавшей в Apple 10 лет.

В интернете продается редкий автограф Стива Джобса
Фото: Мир новостейМир новостей

Надпись на помещенном в рамку письме, гласит: «Эту награду получают те, кто в течение 10 лет своими личными достижениями способствовал феноменальному успеху Apple. Apple награждает вас не только за ваш талант, энтузиазм и энергию, но и за 10 лет вашего творчества и карьеры. Мы надеемся, что вы продолжите верить, как и мы, что путешествие само по себе является лучшей наградой».

В конце письма стоит подпись Джобса, которая оставлена черной гелевой ручкой, что также редкость, потому что обычно Apple использовала на подобных документах факсимиле. Продавец просит за автограф 95 тысяч долларов (примерно 7,3 млн рублей).

Вещи,Стив Джобс,Apple,
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