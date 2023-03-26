В интернете продается редкий автограф Стива Джобса

Надпись на помещенном в рамку письме, гласит: «Эту награду получают те, кто в течение 10 лет своими личными достижениями способствовал феноменальному успеху Apple. Apple награждает вас не только за ваш талант, энтузиазм и энергию, но и за 10 лет вашего творчества и карьеры. Мы надеемся, что вы продолжите верить, как и мы, что путешествие само по себе является лучшей наградой».