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44 минуты назад

Как устроено зрение хомяков: видео

Стелла Шмель

Хомяков часто заводят в качестве домашних питомцев, потому что они маленькие и за ними легко ухаживать. Кроме того, хомяки не требуют просторных помещений и могут жить в небольших клетках.

Многие хозяева наверняка задавались вопросом, как их питомец видит и воспринимает окружающий мир. На канале Petshopblog показали, как устроено зрение этих маленьких зверьков.

Как и любые другие грызуны, хомяки не очень хорошо видят и не могут различать цвета так же, как люди. А еще они очень близоруки, дальность их зрения ограничена несколькими сантиметрами. Хомяки видят мир в оттенках серого и желтого. Однако у них хорошо развиты другие чувства, такие как обоняние и слух, что помогает им ориентироваться в пространстве и хорошо считывать изменения окружающей среды.

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Подробнее о том, как хомяки видят мир, смотрите в видео.

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