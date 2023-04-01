Хомяков часто заводят в качестве домашних питомцев, потому что они маленькие и за ними легко ухаживать. Кроме того, хомяки не требуют просторных помещений и могут жить в небольших клетках.

Как и любые другие грызуны, хомяки не очень хорошо видят и не могут различать цвета так же, как люди. А еще они очень близоруки, дальность их зрения ограничена несколькими сантиметрами. Хомяки видят мир в оттенках серого и желтого. Однако у них хорошо развиты другие чувства, такие как обоняние и слух, что помогает им ориентироваться в пространстве и хорошо считывать изменения окружающей среды.