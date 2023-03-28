Случайно найденную картину Брейгеля выставят на аукцион

В Париже выставят на аукцион случайно найденную картину «Деревенский адвокат», автором которой является фламандский художник 17 века Питер Брейгель-младший. Об этом сообщает агентство Reuters.

Фото: Вечерняя Москва Вечерняя Москва

Уточняется, что торги планируется провести во вторник, 28 марта. Полотно рассчитывают продать за 600-800 евро.

Картину обнаружил за дверью одной из комнат аукционист Мало де Люссак во время оценки стоимости дома одной семьи. По мнению искусствоведов, полотно было написано между 1615 и 1617 годами.

«Деревенский адвокат» — одна из самых крупных известных работ Брейгеля-младшего, размеры картины составляют 112 сантиметров в высоту и 184 — в ширину. Последнее поколение семьи, которая владела картиной с 1900-х, считало ее подделкой, пишет Reuters.

В ноябре прошлого года портрет ушедшей из жизни королевы Великобритании Елизаветы II работы Энди Уорхола был продан за 855,6 тысячи долларов, что стало абсолютным рекордом для печатных работ художника.