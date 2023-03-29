«Магический перстень» Пушкина: тайна главного талисмана поэта

Почти все, наверное, еще со школьной скамьи помнят знаменитый стих классика о талисмане. Произведение заканчивается строками:

Фото: Русская семерка Русская семерка

Священный сладостный обман,

Видео дня

Души волшебное светило…

Оно сокрылось, изменило…

Храни меня, мой талисман.

Пускай же ввек сердечных ран

Не растравит воспоминанье.

Прощай, надежда; спи, желанье;

Храни меня, мой талисман.

Наверное, многим будет интересно узнать, что этим загадочным талисманом было… караимское кольцо с древнееврейской надписью.

Кто же подарил молодому Пушкину это кольцо?

В период одесской ссылки поэт страстно влюбился в Елизавету Ксаверьевну Воронцову, жену Михаила Семеновича Воронцова, генерал-губернатора Новороссии. Та отвечала ему взаимностью. При расставании с поэтом 1 августа 1824 года Елизавета Ксаверьевна подарила Пушкино этот перстень. Кольцо было сделано из золота, с сердоликовой вставкой, на которой была сделана надпись на древнееврейском языке.

Это было не обычное кольцо, а перстень-печатка, использовавшееся для запечатывания корреспонденции. По этой причине, древнееврейская надпись на сердоликовой вставки была сделана, что называется, «в негативе», а «позитивное» (т.е. правильное) прочтение надписи было возможно при отпечатывании надписи на сургуче или воске. Над надписью находится растительный орнамент, по-видимому, изображение гроздей винограда.

В караимской и еврейской традиции виноград символизировал плодородие и народ Израиля в общем и целом. Второе кольцо, аналогичное этому, Воронцова оставила у себя. Из воспоминаний сестры Пушкина О.С. Павлищевой известно, что, «когда приходило из Одессы письмо с печатью, изукрашенною точно такими же кабалистическими знаками, какие находились и на перстне ее брата, – последний запирался в своей комнате, никуда не выходил и никого не принимал к себе». Несомненно, что здесь идет речь о переписке поэта с Е.К. Воронцовой, которая запечатывала корреспонденцию таким же перстнем, что и Пушкин.

Как эти два перстня с древнееврейскими надписями попали к Воронцовой, можно только догадываться. Дело в том, что ее муж, М.С. Воронцов, над которым столь едко посмеивался поэт, неоднократно общался с богатыми караимскими семействами из Крыма. К примеру, известно, что с семейством Воронцовых были знакомы такие видные караимские деятели как Авраам и Гавриил Фирковичи, а также одесский караимский газзан (руководитель общины) Соломон Бейм, подаривший С.М. Воронцову (сыну М.С. Воронцова) отрывок из ценной древнееврейской рукописи XIV века. По всей видимости, дабы задобрить властного губернатора, кто-то из представителей караимской общины даровал ему два массивных караимских перстня. Вполне возможно, что этим дарителем был Симха, сын Иосифа, чье имя написано на одном из колец. Позднее один из перстней достался жене Воронцова; второй она подарила влюбленному Пушкину. В последующие годы Воронцова и Пушкин запечатывали этими перстнями свою тайную переписку.

По словам Б.В. Анненкова, поэт верил в мистические свойства кольца: «Пушкин по известной склонности к суеверию, соединял даже талант свой с участью перстня, испещрённого какими-то каббалистическими знаками и бережно хранимого им».

Поэт носил это массивное кольцо на указательном или на большом пальце. Его можно видеть на двух классических портретах Пушкина кисти В. Тропинина и К. Мазера. Пушкин даже оставил зарисовку собственной руки с этим перстнем на указательном пальце. Вдали на этом же рисунке можно видеть некую даму – видимо, изображение Е.К. Воронцовой. Сохранились также несколько писем поэта, запечатанных этим перстнем.

На самом деле, надпись на пушкинском талисмане не содержала никаких мистических тайн. В XIX веке надпись на перстне переводили такие известные ученые-гебраисты как З. Минор, О. И. Бонет, а также два заядлых врага, занимавшихся историей караимов – А. Я. Гаркави и Д. А. Хвольсон.

Надпись на кольце, которую Пушкин полагал цитатой из Корана, на деле была оставлена на древнееврейском языке караимским владельцем перстня и содержала его имя: «Симха б[ен] к[вод] р[ав] Йосэф а-закен з[ихроно] л[ивраха]» (в переводе: «Симха, сын почтенного господина, старца Иосифа, блаженной памяти»).

О том, что этот перстень принадлежал именно караиму, а не еврею-талмудисту, свидетельствует тот факт, что надпись нанесена на кольцо караимским курсивным почерком XIX века. Так что знаменитый пушкинский перстень-талисман изначально принадлежал зажиточному караиму, обитавшему либо в Крыму, либо в Одессе, в которой к началу XIX века также была значительная караимская община.

К сожалению, надпись, находившаяся на втором перстне, принадлежавшем возлюбленной поэта, до нас не дошла. Вряд ли эта надпись могла повторять надпись на перстне Пушкина – как правило, владельческие перстни-печатки изготавливались в одном экземпляре. Куда подевался этот перстень после смерти Е.К. Воронцовой, тоже неизвестно.

Отметим, что в последнее время о талисмане Пушкина и судьбе поэта с непозволительными выдумками стали писать различного рода отечественные авторы. По «смелой» концепции одного из современных авторов (А. Зинухова), прадед А.С. Пушкина, арап Ганнибал… был караимом, вследствие чего в жилах поэта также течет караимская кровь. Нет нужды говорить о том, что за эти выдумки не опираются на источниковую базу.

После трагической гибели Пушкина кольцо-талисман последовательно принадлежало поэту В. А. Жуковскому, писателю И. С. Тургеневу и Полине Виардо. Пожалуй, история человечества не знает второго перстня с аналогичной судьбой – оно последовательно принадлежало трем выдающимся российским литераторам! Увы, вскоре после февральской революции перстень был похищен.

По сообщениям тогдашних газет, 23 марта 1917 года «в кабинете директора Пушкинского музея, помещавшегося в здании Александровского лицея, обнаружена пропажа ценных вещей, сохранившихся со времен Пушкина. Среди похищенных вещей находился золотой перстень, на камне которого была надпись на древнееврейском языке». Укравший перстень «лицейский дядька» сбыл его какому-то старьевщику. После этого след перстня теряется… В результате, до наших дней дошел лишь оттиск с вышеуказанной надписью – что и позволило нам установить его происхождение.